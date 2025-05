Irans Exporte nach Amerika wachsen um das 4,5-fache 

Ahmad Firouzi kündigte am Sonntag einen Anstieg der iranischen Exporte nach Amerika im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 an und erklärte: Die iranischen Importe aus Amerika im Jahr 2024 waren im Vergleich zu 2023 leicht rückläufig, aber die iranischen Exporte auf diesen Kontinent im Jahr 2024 sind im Vergleich zu 2022 um das 4,5-fache gestiegen, und in einem Beispiel sind die offiziellen Exporte des Iran nach Brasilien im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 um das 8,5-fache gestiegen.

Laut ihm ist es nur noch ein weiterer Schritt bis zur Umsetzung des Freihandels zwischen dem Iran und Venezuela nach 20 Jahren.

Firouzi sprach weiter über die Zunahme der Zahl iranischer Handelszentren in Europa und stellte fest: Im Jahr 2024 erteilte die Organisation eine Lizenz zur Gründung eines Handelszentrums in Serbien, Oman, Bosnien und Herzegowina, was die Entwicklung des iranischen Privathandels mit Europa erheblich unterstützen kann, und im Jahr 2024 wurde der zweite iranische Handelsberater in Europa in Ungarn stationiert.

Firouzi äußerte die Hoffnung, dass wir im neuen Jahr die Früchte der in den vergangenen Jahren erzielten infrastrukturellen Errungenschaften sehen werden, einschließlich der Umsetzung von Frei-, Vorzugs- und Tauschabkommen.