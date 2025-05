Al-Qassam-Sprecher: „Die Hälfte der lebenden Gefangenen des Feindes befindet sich in den von der „israelischen“ Armee angegriffenen Gebieten“

Teheran (IRNA) - Abu Obeidah, der Sprecher der al-Qassam-Bataillone des militärischen Flügels der Hamas, gab in einer Nachricht auf Telegram bekannt, dass sich die Hälfte der lebenden Gefangenen des zionistischen Regimes in den Gebieten befinde, deren Evakuierung die Armee dieses Regimes in den letzten Tagen wegen möglicher Bombenangriffe angeordnet habe.

Er betonte, dass wir beschlossen haben, diese Gefangenen nicht aus diesen Gebieten zu verlegen und sie unter strengen Sicherheitsmaßnahmen zu halten, obwohl diese Maßnahmen für ihr Leben sehr gefährlich sind. Abu Obaidah warnte: „Wenn der Feind wirklich um das Leben seiner Gefangenen besorgt ist, sollte er sofort Verhandlungen aufnehmen, um ihre Evakuierung oder Freilassung zu ermöglichen. Wir haben gewarnt und übernehmen keine Verantwortung mehr.“ Er erklärte außerdem: „Die Regierung Netanyahu trägt die volle Verantwortung für das Leben dieser Gefangenen. Wenn er sich wirklich um sie gekümmert hätte, hätte er sich an den Vertrag gehalten, den er im Januar unterzeichnet hatte, und vielleicht wären die meisten von ihnen heute in ihren Häusern.“