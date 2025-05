Verurteilung der instrumentellen Nutzung menschenrechtlicher Mechanismen durch Deutschland und Großbritannien gegen Iran

Baghaei kritisierte insbesondere die führende Rolle dieser beiden Staaten bei der Verabschiedung einer anti-iranischen Resolution im Menschenrechtsrat. Baghaei erklärte, dass der Inhalt dieser Resolution aufgrund der bösen Absichten ihrer Urheber, der Unwahrheit der angeführten Behauptungen sowie des Fehlens jeglicher rechtlicher Relevanz und Gültigkeit keinerlei Wert besitze.

Der Sprecher des Außenministeriums verwies auf das Verhalten Großbritanniens, Deutschlands, Kanadas und anderer Initiatoren und Unterstützer dieser anti-iranischen Resolution in den letzten zwei Jahren im Zusammenhang mit schwerwiegenden Menschenrechtsverstößen in Westasien, insbesondere dem Völkermord in Gaza sowie den Verbrechen des zionistischen Regimes gegen die Menschen im Libanon und in Syrien. Er betonte: Weder Großbritannien, das zu den größten politischen, finanziellen und militärischen Unterstützern des zionistischen Regimes gehört und dessen Außenminister die Anerkennung eines Völkermords in Gaza erst bei der Tötung von Millionen Menschen als gerechtfertigt ansieht, noch Deutschland, das als zweitgrößter Lieferant der Waffen, die beim israelischen Völkermord eingesetzt werden, fungiert und dessen Außenminister offen die Tötung unschuldiger palästinensischer Frauen und Kinder für zulässig erklärt hat, besitzen irgendeine moralische Legitimation, anderen in Sachen Menschenrechte Lektionen zu erteilen.

Baghaei betonte weiter, dass die Islamische Republik Iran als ein Regierungssystem, das aus einer Volksrevolution hervorgegangen ist und seine Existenz sowie seine Autorität auf die Unterstützung des Volkes stützt, keine Mühen scheut, um den Schutz und die Förderung der Menschenrechte zu gewährleisten sowie Verstöße gegen diese zu identifizieren und zu beseitigen – unter anderem durch die Verabschiedung geeigneter Gesetze und Vorschriften sowie durch entsprechende gerichtliche Maßnahmen.

Darüber hinaus kritisierte Baghaei die instrumentelle Nutzung des Menschenrechtsrats durch einige westliche Staaten, insbesondere Großbritannien und Deutschland, zur Durchsetzung ihrer politischen Ansichten gegen Iran. Er erklärte, dass dieses Vorgehen die Glaubwürdigkeit und die Stellung des Rates untergrabe und die auf Zusammenarbeit und Synergie basierenden Prozesse zwischen den Staaten im Bereich der Menschenrechte störe. Abschließend empfahl er Großbritannien, Deutschland und den anderen westlichen Initiatoren der anti-iranischen Resolution, ihre angebliche Sorge um die Menschenrechtslage in Iran durch konkrete Maßnahmen zu untermauern – insbesondere, indem sie ihre Gefolgschaft gegenüber den USA bei der Verhängung illegaler und menschenfeindlicher Sanktionen gegen das iranische Volk, die allesamt als Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzustufen sind, beenden.