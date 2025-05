Iran protestiert scharf gegen die Resolution des UN-Menschenrechtsrats in Genf

Laut einem IRNA-Bericht vom Freitag erklärte Ali Bahraini, Botschafter und Ständiger Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen in Genf, während der Vorstellung und Verabschiedung des Resolutionsentwurfs L.20 mit dem Titel „Menschenrechtslage in der Islamischen Republik Iran“ in der 58. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats, dass die in dieser Resolution vorgesehenen diskriminierenden und unbegründeten Überwachungsmechanismen den Rat in eine neue Sackgasse der Ineffizienz und Ressourcenverschwendung führen und das Vertrauen in dessen Arbeit verringern würden.

Der iranische Vertreter in Genf verwies auf die katastrophale Menschenrechtslage in den besetzten palästinensischen Gebieten und die Straflosigkeit der Täter und fügte hinzu: „Während die schwersten Menschenrechtsverletzungen kontinuierlich in Palästina geschehen und die Verantwortlichen die höchste Stufe der Straflosigkeit genießen, versuchen die Initiatoren des Resolutionsentwurfs L.20, mit einer verzerrten Darstellung der Menschenrechtslage in der Islamischen Republik Iran diesen Rat in die Irre zu führen.“

Bahraini betonte Irans lange zivilisatorische Geschichte und sagte: „Der Iran, ein Land mit einer reichen Geschichte und Kultur, ist stolz auf seine Errungenschaften für die Menschheit. Unser Land hat viele Höhen und Tiefen erlebt und ist mit solchen Druckmitteln nicht unbekannt. Daher warnen wir die Initiatoren dieser Resolution und die Hauptakteure dieser Marionetteninszenierung, dass sie sich für das Unrecht, das sie dem iranischen Volk und der Menschheit zufügen, verantworten müssen.“

Weiterhin unterstrich der iranische Botschafter: „Die Islamische Republik Iran sieht keinerlei Zusammenhang zwischen dem Inhalt dieser Resolution und insbesondere den neu geschaffenen Überwachungsmechanismen unter der Bezeichnung FFM mit der tatsächlichen Menschenrechtslage im Iran und lehnt diese Resolution entschieden ab.“

Er forderte zudem die Mitglieder des UN-Menschenrechtsrats auf, sich gegen diese „irreführende“ Maßnahme zu stellen und den „politischen Missbrauch dieses Rates durch einige Staaten“ zu verhindern.

Abschließend lud Bahraini die Teilnehmer der Sitzung ein, an einem Auftritt des iranischen Musikensembles Soroush Molana teilzunehmen, das anlässlich des persischen Neujahrsfests Nowruz am Freitag, den 4. April 2025, im UN-Hauptquartier in Genf und vor der Tagung des Menschenrechtsrats stattfinden wird, um die tief verwurzelte iranische Kunst und Kultur zu erleben.