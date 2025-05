Pezeshkian: Wir führen mit keinem Land Krieg / Unsere Verteidigungsfähigkeit ist auf höchstem Niveau

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur IRNA führte Massoud Pezeshkian am Donnerstagabend, den 3. April 2025, ein Telefongespräch mit Mohammed bin Salman Al Saud, dem Kronprinzen Saudi-Arabiens. Dabei gratulierte er ihm, dem König sowie dem saudischen Volk zum Eid al-Fitr und bezeichnete den gesegneten Monat Ramadan als eine Gelegenheit, sich der gemeinsamen Werte der Muslime, darunter des Korans und der religiösen Rituale dieses heiligen Monats, zu erinnern. Er betonte, dass die islamischen Länder durch die Betonung dieser Gemeinsamkeiten sowie die Stärkung ihrer Einheit und Kohäsion Frieden, Sicherheit und Fortschritt auf höchster Ebene für sich selbst und die gesamte Region gewährleisten könnten.

Der Präsident erklärte, dass die muslimischen Staaten, wenn sie zusammenarbeiten, Ungerechtigkeit und Verbrechen gegen einige islamische Länder – insbesondere Palästina und die Menschen im Gazastreifen – verhindern könnten. Er äußerte seine Überzeugung, dass die islamischen Staaten durch Zusammenarbeit in der Lage seien, Sicherheit und Wohlstand in der Region bestmöglich zu gewährleisten.

Pezeshkian würdigte die Äußerungen und Positionen des saudischen Kronprinzen zur Zusammenarbeit und Kohäsion zwischen muslimischen und benachbarten Ländern der Region. Er unterstrich: „So wie Sie es in Ihren Ausführungen betont haben – wenn die islamischen Länder an einem Strang ziehen, können sie die Verbrechen des zionistischen Regimes gegen die unterdrückte Bevölkerung von Gaza beenden, Stabilität und Frieden schaffen und zur weiteren Entwicklung der Region beitragen.“

In Bezug auf einen weiteren Punkt in der Rede des saudischen Kronprinzen erklärte der Präsident: „Die Islamische Republik Iran hat niemals den Krieg oder Konflikte gesucht, und die nicht-friedliche Nutzung der Kernenergie hat in unserer Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin keinen Platz. Wie in den vergangenen Jahren können sämtliche nuklearen Aktivitäten der Islamischen Republik Iran vollständig überprüft werden.“

Pezeshkian fügte hinzu, dass der Iran bereit sei, Spannungen durch Dialog und Interaktion auf der Grundlage gegenseitiger Interessen und gegenseitigen Respekts abzubauen. „Wir führen mit keinem Land Krieg, doch wir zögern auch keinen Moment, unser Land zu verteidigen. Unsere Bereitschaft und unsere Verteidigungsfähigkeit befinden sich auf höchstem Niveau.“

Der saudische Kronprinz gratulierte dem iranischen Präsidenten und dem iranischen Volk ebenfalls zum Eid al-Fitr und würdigte Pezeshkians Ansätze zur Stärkung der Einheit unter den muslimischen Ländern. Er äußerte seine Hoffnung, dass durch eine fortgesetzte Intensivierung der bilateralen Zusammenarbeit weitere Fortschritte in den Bereichen Stabilität, Sicherheit und Entwicklung der Region erzielt werden könnten.

Mohammed bin Salman Al Saud erläuterte zudem seine Analyse der aktuellen Situation in der Region und der islamischen Länder. Er betonte, dass die Zusammenarbeit zwischen Iran, Saudi-Arabien und anderen Ländern der Region einen bedeutenden Beitrag zur Förderung von Stabilität und Frieden leisten könne. Saudi-Arabien sei bereit, eine aktive Rolle bei der Lösung regionaler Spannungen und Unsicherheiten zu übernehmen.