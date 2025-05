Iran entschlossen, alle Mittel zu nutzen, um das terroristische israelische Regime zur Rechenschaft zu ziehen

Laut der IRNA-Abteilung für Außenpolitik veröffentlichte das Außenministerium anlässlich des Jahrestags des Angriffs des zionistischen Regimes auf die iranische Botschaft in Damaskus eine Erklärung. Darin heißt es: Vor einem Jahr, am 1. April 2024, griff das verbrecherische zionistische Regime unter eklatanter Verletzung der grundlegendsten Prinzipien und Normen des Völkerrechts das Gebäude der iranischen Botschaft in Damaskus an, wodurch mehrere iranische und syrische Bürger sowie iranische Anti-Terror-Militärberater getötet und verwundet wurden.

Der militärisch-terroristische Angriff des zionistischen Regimes auf die iranische Botschaft stellt einen klaren Verstoß gegen die Grundprinzipien der UN-Charta, insbesondere das Gewaltverbot, sowie einen eklatanten Bruch internationaler Rechtsnormen dar, insbesondere der Wiener Konvention über diplomatische Beziehungen von 1961 und der Konvention von 1973 zur Verhütung und Bestrafung von Verbrechen gegen international geschützte Personen.

Das fortgesetzte Versagen des UN-Sicherheitsrats, die ständigen und unzähligen Gesetzesverstöße des zionistischen Apartheid-Regimes zu unterbinden, ist ein wesentlicher Faktor dafür, dass dieses Regime weiterhin schwerwiegende Verstöße gegen grundlegende Prinzipien des Völkerrechts, der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts begeht. Trotz der Verurteilung des israelischen Angriffs auf die iranische Botschaft in Damaskus durch zahlreiche Staaten hat es der UN-Sicherheitsrat, unter dem anhaltenden Einfluss der USA, versäumt, selbst eine kurze Erklärung zur Verurteilung dieses militärischen Angriffs abzugeben – ein Angriff, der zweifellos als Akt der Aggression und als eindeutige Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit einzustufen ist. In dieser Situation wurde die Operation Versprochene Vergeltung 1 als Ausübung des natürlichen Rechts Irans auf Selbstverteidigung gegen die offenkundige Aggression des zionistischen Regimes entworfen und durchgeführt.

Das Außenministerium betont, dass das fortgesetzte Versagen des UN-Sicherheitsrats, gegen die Gesetzesbrüche des zionistischen Apartheid-Regimes vorzugehen, ein direkter Ausdruck der uneingeschränkten Unterstützung der USA, Großbritanniens und einiger anderer westlicher Staaten für den Völkermord, die Besatzung und die Kriegstreiberei des israelischen Regimes in den besetzten palästinensischen Gebieten sowie in der umliegenden Region, insbesondere im Libanon und in Syrien, ist. Dies ermutigt das zionistische Regime zu weiteren gravierenden Verstößen gegen grundlegende Prinzipien des Völkerrechts, der Menschenrechte und des humanitären Rechts.

Die anhaltende Straflosigkeit Israels sowie die bewusste Behinderung der internationalen Gerichts- und Strafjustizinstanzen durch die USA, um die Anführer dieses Regimes wegen Völkermords, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Angriffskriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, widersprechen nicht nur allen anerkannten völkerrechtlichen Grundsätzen und ethischen Normen, sondern schaffen auch den Nährboden für die fortgesetzte Missachtung des Rechts und die Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit durch dieses Regime.

Das Außenministerium der Islamischen Republik Iran ehrt das Andenken an die Märtyrer General Mohammad Reza Zahedi, General Mohammad Hadi Haji Rahimi sowie die Märtyrer Hossein Amanollahi, Seyed Mehdi Jalalati, Mohsen Sedaghat, Ali Aghababai und Seyed Ali Salehi Rouzbehani und unterstreicht, dass der Lauf der Zeit keinesfalls dazu führen wird, dieses Verbrechen oder andere Gräueltaten dieses Regimes gegen das iranische Volk und die Völker der Region in Vergessenheit geraten zu lassen. Die Islamische Republik Iran bleibt entschlossen, alle ihre Mittel zur Durchsetzung der Gerechtigkeit und zur Rechenschaftspflicht des terroristischen israelischen Regimes einzusetzen.