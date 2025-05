Pro-palästinensische Forscherin: Die USA treiben die Welt in einen größeren Krieg in Westasien

Laut einem Bericht der IRNA schrieb die Forscherin am Dienstagabend in einer Erklärung auf der Social-Media-Plattform X: „Am Freitag, dem Quds-Tag, und nur wenige Tage bevor wir unser zweites Eid al-Fitr im Schatten des andauernden Genozids an unseren Familien begehen sollten, hat die juristische Fakultät von Yale meinen Vertrag wegen meiner Äußerungen gegen die zionistische Brutalität in Palästina gekündigt.“

Sie fügte hinzu: „Diese Maßnahme ist Teil der umfassenden und gewaltsamen Unterdrückung von Studenten und Dozenten in den USA. Wir erleben, wie Universitäten wie Yale, Cornell, Columbia und Harvard faschistische Regierungsführung normalisieren.“

Dotaghi betonte: „Ich bleibe bei meiner Position. Ich werde nicht mit zionistischen Kräften kooperieren, die die Interessen von Genozid-Tätern vertreten und verteidigen. Ich werde mich nicht an Prozessen beteiligen, die von zionistischen Akteuren gesteuert werden, und ich werde kein Regime legitimieren, das Kindermord als Politik verfolgt.“

Laut der pro-palästinensischen Forscherin beschuldigte die juristische Fakultät von Yale sie in ihrem Kündigungsschreiben, mit dem Netzwerk für Solidarität mit palästinensischen Gefangenen, bekannt als Samidoun, in Verbindung zu stehen.

Dotaghi betonte, dass die Beendigung ihrer Zusammenarbeit auf „unbewiesenen Anschuldigungen“ basiere.

Bezüglich der US-Unterstützung für die Verbrechen des zionistischen Regimes erklärte sie: „Wir befinden uns in einem entscheidenden und historischen Moment des Niedergangs des US-Imperiums. Die US-Regierung intensiviert nicht nur ihre Kriege auf internationaler Ebene, sondern koordiniert gleichzeitig auch eine gewaltsame Unterdrückung im eigenen Land.“

In ihrer Erklärung schrieb Dotaghi weiter: „Die USA treiben aktiv eine Eskalation des Krieges in Westasien voran – sei es durch den Genozid in Palästina, ausgeführt von ihren zionistischen Stellvertretern, die brutalen Bombardierungen des Jemen, die ethnische Säuberung durch US-gestützte Kräfte in Syrien, die israelischen Angriffe auf den Libanon oder die täglichen Drohungen gegen den Iran durch US-Beamte und ihre mediale Propaganda.“

Zum Abschluss stellte die Forscherin die Frage: „Werden wir uns der aufgezwungenen Unterdrückung der westlichen Ordnung, die auf Genozid basiert, beugen – oder uns der Mehrheit des globalen Südens anschließen, die von den Palästinensern angeführt wird, die sich der zionistischen Todesmaschinerie widersetzen und weiterhin die Kosten für die Täter des Genozid-Krieges in die Höhe treiben?“

Dotaghi, eine Forscherin im Bereich Völkerrecht, wurde 2023 als stellvertretende Direktorin eines Projekts an der juristischen Fakultät der Universität Yale eingestellt. Sie war bekannt für ihre Unterstützung Palästinas in Artikeln und öffentlichen Vorträgen und arbeitete an einem Projekt mit, das sich für wirtschaftliche, ethnische und geschlechtliche Gleichstellung einsetzte.

Vergangene Woche wurde sie plötzlich vom Betreten des Yale-Campus ausgeschlossen und in einen administrativen Urlaub versetzt. Zudem wurde ihr untersagt, sich weiterhin als Mitglied der Universität zu bezeichnen.

Die Yale-Universitätsleitung begründete diese Maßnahmen mit Behauptungen über ihre Verbindungen zu Organisationen, die unter US-Sanktionen stehen – mutmaßlich eine Anspielung auf die Gruppe Samidoun, eine pro-palästinensische Organisation, die im vergangenen Jahr von den USA auf die Sanktionsliste gesetzt wurde. Das US-Finanzministerium bezeichnete die Gruppe als eine Tarnorganisation zur Spendensammlung für Palästina.