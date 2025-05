Laut israelischen Medien begann am Montag das multinationale Luftwaffenmanöver Iniochos 2025 auf dem Luftwaffenstützpunkt Andravida im Westen Griechenlands. Erstmals sollen in diesem Jahr sowohl Katar als auch Israel an der Übung beteiligt sein.

In den vergangenen eineinhalb Jahren wurden durch israelische Luftangriffe auf den Gazastreifen rund 50.000 Palästinenser getötet.

Israelische Medien berichteten, dass die Vorbereitungsphase der Übung am 24. März begann, während die eigentlichen Luftmanöver gestern starteten und bis zum 11. April andauern sollen.

Bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts hat Katar noch keine Reaktion auf diese Behauptung gezeigt. Die Meldung kommt zu einer Zeit, in der in den besetzten palästinensischen Gebieten eine Affäre namens "Qatar-Gate" Schlagzeilen macht.

Der sogenannte Qatar-Gate-Skandal bezieht sich auf eine Reihe von Vorwürfen und Ermittlungen in den besetzten Gebieten, die sich um mutmaßlich fragwürdige finanzielle und politische Verbindungen zwischen dem Büro des israelischen Premierministers und der Regierung Katars drehen. Die Vorwürfe umfassen unter anderem Bestechung, Betrug, Untreue und Geldwäsche.