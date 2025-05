Hisbollah-Abgeordneter: Unsere Geduld hat Grenzen

Ali Ammar, Mitglied der Parlamentsfraktion Al-Wafa lil-Muqawama (Treue zur Widerstandsbewegung), sagte heute (Dienstag) gegenüber dem Sender Al-Mayadeen: „Die Hisbollah hat große Geduld bewiesen, doch auch Geduld hat ihre Grenzen. Wir warten ab. Der Widerstand geht weiter.“

Diese Warnung der Hisbollah erfolgte unmittelbar nach dem morgendlichen Angriff des zionistischen Regimes auf den südlichen Vorort von Beirut. In den frühen Morgenstunden griff Israel zum zweiten Mal nach Inkrafttreten des Waffenstillstandsabkommens ein Gebäude in der Gegend an.

Der Angriff, der von libanesischen Behörden verurteilt wurde, forderte mindestens drei Todesopfer und vier Verletzte. Ali Ammar betonte, dass der Widerstand sich auf dem Höhepunkt seiner Stärke und Einsatzbereitschaft befinde und jeden zuvor erlittenen Verlust um ein Vielfaches ausgeglichen habe. „Diese Worte sind nicht nur dazu da, die Moral zu heben!“, fügte er hinzu.

Abschließend erklärte der Hisbollah-Abgeordnete, dass mit Israel nur in der Sprache des Widerstands gesprochen werden könne.