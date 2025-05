Vize-Minister für Kulturerbe: Iran belegt weltweit den fünften Platz in Bezug auf touristische Attraktionen

Laut IRNA erklärte Anoushiravan Mohseni am Dienstag bei der Eröffnung eines Fünf-Sterne-Hotels in Noshahr, dass der Ausbau der touristischen Infrastruktur des Landes mit dem Ziel, Investitionen und ausländische Touristen anzuziehen, unvermeidlich sei.

Er wies darauf hin, dass die iranische Tourismusbranche noch nicht ihr wahres Potenzial erreicht habe, und betonte: „Die Islamische Republik Iran verfügt über eine bedeutende Stellung im Tourismussektor. Die Erschließung der Kapazitäten dieses wirtschaftlich und beschäftigungspolitisch wichtigen Bereichs erfordert jedoch erhebliche Anstrengungen.“

Mohseni unterstrich die bedeutende Rolle der Tourismusbranche für die Entwicklung des Landes und ihre zentrale Funktion bei der Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der Devisenbeschaffung, um die Abhängigkeit von einer einseitigen, ölzentrierten Wirtschaft zu reduzieren.

Der stellvertretende Minister für Tourismus, Kulturerbe und Kunsthandwerk betonte zudem, dass die weltweite und nationale Registrierung historischer und kultureller Stätten ein Grund für Stolz und Ehre sei. „Der Iran verfügt über zahlreiche wertvolle historische Stätten, die das Potenzial für eine UNESCO-Welterbe-Registrierung haben.“

Weiter hob er hervor, dass die Tourismusindustrie ein bedeutendes Instrument der kulturellen Diplomatie darstelle. „Die iranische Bevölkerung ist weltweit für ihre Gastfreundschaft bekannt. Gerade diese Eigenschaft trägt maßgeblich zur Anziehung ausländischer Touristen bei.“

Iran belegt weltweit den fünften Platz in Bezug auf touristische Attraktionen

Mohseni zählte zahlreiche Vorteile der iranischen Tourismusbranche auf und ergänzte: „Der Iran verfügt über eine beeindruckende Vielfalt und Schönheit touristischer Attraktionen. Laut aktuellen Statistiken rangieren wir weltweit auf Platz zehn hinsichtlich des kulturellen, historischen und zivilisatorischen Erbes – ein äußerst wertvoller Status.“

Der stellvertretende Minister betonte, dass der Tourismussektor über umfangreiche Kapazitäten verfüge und die Förderung dieser Branche für die derzeitige wirtschaftliche Situation des Landes von entscheidender Bedeutung sei.

Laut IRNA wurde am Dienstag ein bedeutendes Tourismusprojekt in Anwesenheit von Mohammad Reza Aref, dem Ersten Vizepräsidenten, sowie mehreren nationalen und regionalen Beamten offiziell eingeweiht.

Aref reiste zur Eröffnung eines Fünf-Sterne-Hotels in der Stadt Noshahr in die Provinz Mazandaran, wo er von Mehdi Younesi Rostami, dem Gouverneur von Mazandaran, sowie weiteren lokalen Behörden empfangen wurde.

Hamid Kabiri Jabari, Investor und Eigentümer des Fünf-Sterne-Hotels in Noshahr, erklärte am Rande der Eröffnungsfeier gegenüber Journalisten, dass dieses Hotel laut Fachleuten zu den größten und luxuriösesten Fünf-Sterne-Hotels Irans zähle. Die Bauarbeiten begannen im Jahr 2016 auf einem rund 50.000 Quadratmeter großen Grundstück mit einer Gesamtfläche von etwa 120.000 Quadratmetern. Das Hotel umfasst 30 Etagen mit 551 Zimmern und Suiten und wurde im Frühjahr dieses Jahres in Betrieb genommen.

Nach Angaben des Investors beliefen sich die Gesamtkosten für den Bau des Hotels auf rund 150 Millionen US-Dollar. Das Hotel befindet sich zehn Kilometer östlich von Noshahr.

Kabiri Jabari hob hervor, dass durch die Inbetriebnahme dieses wichtigen Tourismusprojekts rund 900 Arbeitsplätze geschaffen wurden.

Die Landkreise im Westen von Mazandaran werden von Tourismusexperten als eine Miniaturversion des gesamten iranischen Tourismus bezeichnet, da sie über einzigartige natürliche und historische Sehenswürdigkeiten verfügen. Jährlich besuchen Millionen von in- und ausländischen Touristen diese Region.

Zu den Attraktionen zählen Wasserfälle, Thermal- und Mineralquellen, Waldparks, Höhlen, Quellen, Seen, historische Denkmäler sowie Hunderte von Unterkünften, Gastronomiebetrieben und Freizeiteinrichtungen. Besonders bemerkenswert ist die einzigartige geografische Lage der Region, in der Berge, das Kaspische Meer und dichte Wälder aufeinandertreffen, was sie zu einem der bedeutendsten touristischen Zentren des Landes und sogar der Welt macht.