Israels Angriff auf den Süden Libanons fordert mehrere Verletzte

Wie die Nachrichtenagentur IRNA am frühen Dienstagmorgen unter Berufung auf den Fernsehsender Al-Manar berichtete, erklärte das libanesische Gesundheitsministerium: Bei dem Luftangriff der israelischen Besatzungsmacht auf ein Gebäude im südlichen Vorort des Landes kamen drei Menschen, darunter eine Frau, ums Leben, während sieben weitere verletzt wurden – zwei von ihnen schwer.

Zuvor hatten Medien unter Berufung auf das Gesundheitsministerium berichtet, dass nach ersten Informationen drei Menschen getötet und vier weitere verletzt wurden.

Laut der Libanesischen Nationalen Nachrichtenagentur griffen israelische Kampfflugzeuge in den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags den südlichen Vorort von Beirut an. Ziel war ein Gebäude in der Nähe des Al-Kazem-Komplexes an der Kreuzung Sfeir-Maawad, wodurch auch mehrere benachbarte Gebäude beschädigt wurden.

Den Berichten zufolge wurde das dritte Stockwerk des Gebäudes mit zwei Raketen getroffen.

Bereits am vergangenen Samstag hatte die israelische Armee eine neue Welle großflächiger Angriffe auf den Libanon durchgeführt, wobei auch der Vorort Dahiya in Beirut ins Visier genommen wurde.

Es war das erste Mal seit dem Waffenstillstandsabkommen vom vergangenen November, dass ein Angriff auf Dahiya verübt wurde.

Trotz des Waffenstillstands und mit voller Unterstützung der USA setzt Israel seine Angriffe und Besatzungspolitik im Libanon unvermindert fort. Durch die nachgiebige Haltung der libanesischen Regierung ermutigt, sucht Israel unter fadenscheinigen Vorwänden nach einem Vorwand, den Krieg erneut zu entfachen.