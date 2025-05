Amnesty International: Netanjahu muss verhaftet und dem Internationalen Gerichtshof überstellt werden

Laut einem Bericht von Al Jazeera am frühen Dienstagmorgen betonte Amnesty International, dass Netanjahu nicht nur der vorsätzlichen Angriffe auf Zivilisten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern auch der Kriegsverbrechen und des Einsatzes von Hunger als Kriegswaffe im Gazastreifen beschuldigt werde.

Die Organisation warnte, dass eine Reise Netanjahus in ein Mitgliedsland des Internationalen Strafgerichtshofs ohne seine Verhaftung das israelische Regime ermutigen würde, weitere Verbrechen zu begehen.

Das Büro des israelischen Premierministers gab bekannt, dass Netanjahu am Mittwoch zu einem offiziellen viertägigen Besuch nach Ungarn reisen werde.

Während seines Aufenthalts in Budapest soll er sich mit dem ungarischen Präsidenten Viktor Orbán treffen.

Viktor Orbán hatte im vergangenen November die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs über Netanjahus Verhaftung wegen Kriegsverbrechen in Gaza zurückgewiesen und ihn stattdessen zu einem offiziellen Besuch eingeladen.

Ungarn gilt als enger Verbündeter Israels innerhalb der Europäischen Union und der NATO.

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hatte am 1. Aban 1403 (entspricht Ende Oktober 2024) einen Haftbefehl gegen Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Nutzung von Hunger als Waffe gegen die Bevölkerung in Gaza erlassen.

Der Strafgerichtshof begründete die Haftbefehle mit Kriegsverbrechen, einschließlich der systematischen Aushungerung der Zivilbevölkerung als Kriegsstrategie sowie der Durchführung bewaffneter Angriffe auf Zivilisten.