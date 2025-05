Iran: Schnelle und entschlossene Reaktion auf jede aggressive Handlung der USA und Israels

Laut IRNA erklärte Amir Saeid Iravani am Montag (Ortszeit) in einem Schreiben an Frau Kristina Markus Lassen, die amtierende Präsidentin des UN-Sicherheitsrates, sowie an UN-Generalsekretär António Guterres: Die Islamische Republik Iran warnt ernsthaft vor jeglichen militärischen Abenteuern und stellt unmissverständlich klar, dass sie auf jede aggressive Handlung oder jeden Angriff der Vereinigten Staaten oder ihrer Stellvertreter – insbesondere des israelischen Regimes – gegen ihre Souveränität, territoriale Integrität oder nationalen Interessen unverzüglich und entschlossen reagieren wird. Die volle Verantwortung für die schwerwiegenden Folgen jeglicher feindseligen Aktionen liegt ausschließlich bei den Vereinigten Staaten.



Der vollständige Wortlaut des Schreibens von Amir Saeid Iravani, Botschafter und Ständiger Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen, an den Sicherheitsrat und den UN-Generalsekretär im Zusammenhang mit den jüngsten Drohungen des US-Präsidenten lautet wie folgt:



Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen

Auf Anweisung meiner Regierung und in Fortsetzung früherer Schreiben der Islamischen Republik Iran, einschließlich des Schreibens vom 17. März 2025, übermittle ich hiermit diese Mitteilung zu einer weiteren, eklatanten und offensichtlichen Verletzung des Völkerrechts und der UN-Charta durch die Vereinigten Staaten von Amerika.

Der Präsident der Vereinigten Staaten hat in einem kürzlich geführten Interview mit dem Nachrichtensender NBC News am 30. März 2025 erneut eine Rhetorik der Drohung und Gewalt angewandt und die Islamische Republik Iran ausdrücklich mit militärischen Maßnahmen bedroht. Wörtlich erklärte er: „Wenn sie nicht zustimmen, werden sie bombardiert – mit Bomben, wie sie die Welt noch nie gesehen hat.“

Solche rücksichtslosen und feindseligen Äußerungen stellen eine grobe Verletzung des Völkerrechts und der grundlegenden Prinzipien der UN-Charta dar, insbesondere von Artikel 2, Absatz 4, der die Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit eines Staates ausdrücklich verbietet. Seit seinem Amtsantritt im Januar 2025 hat der US-Präsident wiederholt alle Normen und Grundsätze des Völkerrechts missachtet, die die Grundlage der Vereinten Nationen bilden. Er bedroht souveräne Staaten fortlaufend mit dem Einsatz von Gewalt – ein gefährliches Muster, das zu einer besorgniserregenden Praxis in den internationalen Beziehungen führt.

Es ist zutiefst bedauerlich und alarmierend, dass die Vereinigten Staaten, trotz ihres ständigen Sitzes im UN-Sicherheitsrat, ihre Verpflichtungen gemäß der UN-Charta offen missachten und militärische Macht als zentrales Druckmittel zur Durchsetzung ihrer politischen und geopolitischen Ziele nutzen.

Angesichts der oben genannten eklatanten Verstöße und ihrer potenziellen Folgen fordert die Islamische Republik Iran den Sicherheitsrat dringend auf, seiner Verantwortung gemäß der UN-Charta zur Wahrung von Frieden und internationaler Sicherheit nachzukommen. Der Sicherheitsrat muss die Drohungen des US-Präsidenten unmissverständlich als Verletzung des Völkerrechts und der UN-Charta verurteilen und die Vereinigten Staaten auffordern, ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Der Sicherheitsrat und die internationale Gemeinschaft dürfen angesichts solcher kriegstreiberischen Provokationen nicht schweigen – Untätigkeit birgt die Gefahr katastrophaler Folgen, nicht nur für die Region, sondern auch für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit.

Die Islamische Republik Iran bleibt weiterhin entschlossen dem Frieden, der Stabilität und der Sicherheit in der Region verpflichtet und hat keinerlei Interesse an Konflikten oder einer Eskalation der Spannungen.

Dennoch warnt die Islamische Republik Iran ernsthaft vor jeglichem militärischen Abenteuer und erklärt nachdrücklich, dass sie auf jede aggressive Handlung oder jeden Angriff der Vereinigten Staaten oder ihrer Stellvertreter – insbesondere des israelischen Regimes – gegen ihre Souveränität, territoriale Integrität oder nationale Interessen sofort und entschlossen reagieren wird. Die volle Verantwortung für die schwerwiegenden Folgen jeglicher feindseligen Aktionen liegt ausschließlich bei den Vereinigten Staaten.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn dieses Schreiben als offizielles Dokument des Sicherheitsrates registriert und verteilt werden könnte. Ich erneuere meinen Ausdruck höchster Wertschätzung.