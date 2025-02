Oberbefehlshaber der Revolutionsgarde: Verteidigung an jedem Punkt des Meeres ohne Einschränkungen ist das Recht Irans

„Dies ist bereits das sechzehnte neue Schiff für die Marine der Islamischen Revolutionsgarde und weist auf eine Steigerung der Produktion von Verteidigungsgütern im Iran hin, die durch die Bündelung von Talenten, die Verknüpfung von Kapazitäten und die hohen Ambitionen junger Wissenschaftler, herausragender Ingenieure und Facharbeiter möglich ist“, erklärte Hossein Salami.

„Durch das Verständnis der Bedrohungslage haben wir irgendwie gelernt, wie wir Unabhängigkeit, Freiheit und territoriale Integrität, nationale Interessen und die Errungenschaften des Systems schützen können. Auf diesem Weg haben wir schwierige Erfahrungen gemacht und an schwierigen Kreuzungen mit Feinden gekämpft“, fügte er hinzu.

„In der bedrohlichen Welt von heute, in der Feinde ein Land nicht verschonen, wenn sie es für schwach halten, müssen wir in der Lage sein, auf der Grundlage der Stärke zu handeln, damit die Welt unsere Logik akzeptiert. Einen anderen Weg gibt es nicht. Wir sind mit den Meeren verbunden und profitieren von der geografischen Ausdehnung auf der Oberfläche der offenen Ozeane. Die Bewegung auf hoher See ist unser natürliches und unveräußerliches Recht. Wir haben das Recht, uns an jedem Punkt des Meeres verteidigen zu können, ohne dass auf offener See Einschränkungen bestehen“, schloss er.