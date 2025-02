12 Busse mit palästinensischen Gefangenen kommen in Gaza an

Nachrichtenquellen, darunter Al Jazeera, berichteten heute Morgen, Donnerstag, dass 12 Busse mit freigelassenen palästinensischen Gefangenen im Gazastreifen angekommen seien.

Die im Rahmen des Gefangenenaustauschabkommens freigelassenen Gefangenen, von denen sich viele in kritischem Zustand befanden, wurden in das Europäische Krankenhaus in Gaza in der Stadt Khan Yunis verlegt.

Andererseits gab die Hamas-Bewegung in einer Erklärung zur Freilassung palästinensischer Gefangener bekannt: „Die palästinensische Nation hieß 600 ihrer heldenhaften Gefangenen willkommen, nachdem die Besatzer ihre Freilassung verzögert hatten, zusätzlich zu einer Reihe von gefangenen Kindern und Frauen.“

In der Erklärung der Hamas heißt es: „Einige Länder der Welt müssen ihre Doppelpolitik in Bezug auf die Gefangenenfrage beenden; Eine Politik, die sich nur an zionistische Gefangene richtet und die Erwähnung unserer Gefangenen und des Leidens und der Folter, die sie ertragen müssen, ignoriert.“