6 Mitglieder einer Terrorgruppe in Chabahar festgenommen

Alireza Nora sagte am Dienstag in einem Gespräch mit IRNA: Der Sicherheitsrat von Chabahar verfolgt mit Nachdruck die Sicherheit der Bevölkerung und wird keiner Terrorgruppe erlauben, in dieser Stadt Unruhe zu stiften.

Er betonte, dass die Personen, mit denen die Sicherheitskräfte konfrontiert wurden, Mitglieder der terroristischen Gruppe „Jaish al-Adl“ sind, und fügte hinzu, dass einige Nutzer sozialer Netzwerke nicht mit diesen Personen zusammenarbeiten sollten, die nur darauf abzielen, Chabahar unsicher zu machen.

Der Leiter der Verwaltung von Chabahar drückte sein Bedauern über den Vorfall der letzten Tage mit der terroristischen Gruppe „Jish al-Zolm“ im Gebäude der Stiftung für Wohnungsbau aus und erklärte, dass aufgrund umfassender Informationen und intensiver Bemühungen der Sicherheitskräfte Maßnahmen zur Festnahme dieser Personen eingeleitet wurden.

Er fügte hinzu, dass die Situation in der Stadt Chabahar von den Sicherheitskräften unter Kontrolle gehalten wird und dass in dieser Operation auch die Informationsbehörde und die Shahid-Fooladi-Operationseinheit beteiligt waren, die ohne jegliche Verluste durchgeführt wurde.

Nora erklärte weiter, dass diese terroristische Gruppe beabsichtigte, in den letzten Tagen des Jahres Operationen durchzuführen und die Unsicherheit zu verstärken, was jedoch durch die Entschlossenheit der Sicherheitskräfte und der Polizei vereitelt wurde.