Hamas: Besatzung kann den Willen des palästinensischen Volkes nicht brechen

Laut einer Erklärung, die die Nachrichtenagentur Al-Mayadeen veröffentlichte, betonte Hamas, dass die fortgesetzten Verbrechen Israel keine Legitimität verschaffen würden. "Die zionistische Besatzung kann nicht über auch nur einen einzigen Zentimeter unseres Bodens herrschen", hieß es weiter.

Hintergrund: Das Massaker in der Ibrahim-Moschee

Am 25. Februar 1994 stürmte der extremistische jüdische Siedler Baruch Goldstein die Ibrahim-Moschee in Hebron, während Muslime beim Freitagsgebet versammelt waren. Er eröffnete das Feuer und tötete 29 Palästinenser, während 150 weitere verletzt wurden. Die israelischen Streitkräfte verschlossen daraufhin die Türen der Moschee, um das Entkommen der Gläubigen zu verhindern und hinderten gleichzeitig Helfer daran, die Verwundeten zu versorgen.

Nach dem Massaker kam es zu Massenprotesten in den besetzten Gebieten. Israelische Soldaten eröffneten bei der Beerdigung der Opfer das Feuer auf die Trauernden, wodurch die Zahl der Todesopfer auf 50 stieg.

Hamas fordert internationale Strafverfolgung Israels

Hamas erneuerte seine Forderung an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), israelische Führer wegen Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Bewegung wies darauf hin, dass trotz des Massakers und anhaltender Siedlungspolitik Israels in der Westbank und in Ostjerusalem, der Widerstand des palästinensischen Volkes ungebrochen bleibe.

„Die Unterstützung der USA und des Westens ermöglicht es Israel, seine Angriffe gegen unser Volk fortzusetzen. Doch trotz aller Verbrechen bleibt unser Wille stark, und die zionistische Besatzung wird niemals siegen“, heißt es in der Erklärung.