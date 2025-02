Moskau über Lawrows Besuch in Teheran: Themen und Ziele

Moskau (IRNA) – Das russische Außenministerium hat die Agenda für den heutigen Besuch von Außenminister Sergej Lawrow in Teheran bekannt gegeben. Lawrow folgt einer Einladung seines iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi und wird am Dienstag, dem 25. Februar (7. Esfand 1403), zu politischen Gesprächen in der iranischen Hauptstadt erwartet.

Laut einer offiziellen Mitteilung des russischen Außenministeriums wird Lawrow mit Araghchi ausführlich über die bilateralen Beziehungen zwischen Russland und Iran sprechen. Die Gespräche stehen im Kontext des am 17. Januar 2025 (28. Dey 1403) in Moskau unterzeichneten umfassenden strategischen Partnerschaftsabkommens, das die Beziehungen zwischen beiden Ländern auf eine neue Stufe hebt. Schwerpunkt: Wirtschaftliche Zusammenarbeit Ein zentraler Punkt der Gespräche wird die Erweiterung der bilateralen wirtschaftlichen und kommerziellen Kooperationen sein. Dabei geht es insbesondere um die Umsetzung gemeinsamer Großprojekte in den Bereichen Energie und Transport. Regionale und internationale Themen Neben den bilateralen Beziehungen wird Lawrow mit der iranischen Seite über eine Reihe internationaler und regionaler Fragen beraten. Dazu zählen:

Syrien Kaukasus Afghanistan Jemen Persischer Golf Nahost-Friedensprozess Kaspisches Meer Iranisches Atomabkommen (JCPOA) Hintergrund und strategische Bedeutung Die Reise erfolgt im Rahmen der kontinuierlichen Konsultationen zwischen Iran und Russland über regionale und internationale Entwicklungen. Wie Esmail Baqaei, Sprecher des iranischen Außenministeriums, betonte, unterstreicht der Besuch die enge Abstimmung beider Länder in geopolitischen Fragen. Auch der iranische Botschafter in Moskau, Kazem Jalali, schrieb auf der Plattform X, dass der Besuch auf die Vertiefung der hochrangigen strategischen Kooperationen abzielt. Er betonte, dass die jahrhundertealten Beziehungen zwischen Iran und Russland unabhängig von externen Faktoren seien und auf den nationalen Interessen beider Länder beruhen. Der letzte Besuch Lawrows in Teheran fand am 23. Oktober 2023 (1. Aban 1402) statt, als er am Ministertreffen des regionalen Konsultationsmechanismus „3+3“ für den Südkaukasus teilnahm.