Irans Aufstieg im globalen Regierungs-Readiness-Index für Künstliche Intelligenz

Laut einem Bericht der wissenschaftlichen Abteilung der IRNA vom Montag, basierend auf einer Analyse des „Global Government AI Readiness Index 2024“, der unter der Leitung des Instituts „Oxford Insights“ erstellt wurde, liegt Iran auf Platz 91 der Welt mit einer Gesamtpunktzahl von 43,88. In dieser Bewertung wurden 188 Länder analysiert und in einer abschließenden Rangliste erfasst.

Im Jahr 2023 belegte Iran im selben Index den 94. Platz von insgesamt 193 Ländern mit einer Gesamtpunktzahl von 42,07.

Das transformative Potenzial von Künstlicher Intelligenz ist unbestreitbar, und Regierungen weltweit erkennen ihre Auswirkungen zunehmend an. Neben der Förderung von KI-Innovationen und der Schaffung regulatorischer Rahmenbedingungen bemühen sich Regierungen, diese Technologie auch in den öffentlichen Dienst zu integrieren. Dennoch bleibt die effektive Implementierung von KI zum Nutzen der Allgemeinheit eine Herausforderung. Der „Global Government AI Readiness Index“ versucht genau diese Frage zu beantworten: Inwieweit sind Regierungen darauf vorbereitet, KI in ihren öffentlichen Dienstleistungen für Bürger einzusetzen?

Der Index basiert auf 39 Indikatoren, die in 10 Kategorien und drei Hauptdimensionen gegliedert sind. Iran belegt in der Dimension „Regierung“ Rang 146, in der Dimension „Technologie“ Rang 64 und in der Dimension „Daten & Infrastruktur“ Rang 70 weltweit. Eine detaillierte Übersicht der iranischen Punktzahl und Platzierung in diesen drei Dimensionen sowie den zehn Schlüsselindikatoren des Index ist in Tabelle 1 dargestellt.

Irans Aufstieg im globalen KI-Readiness-Index der Regierungen

Die Daten der oben genannten Tabelle zeigen, dass Iran in den Bereichen Technologie sowie Daten & Infrastruktur besser abschneidet als in der Dimension Regierung. Allerdings gibt es erhebliche Herausforderungen im Bereich der KI-Akzeptanz und technologischen Reife, insbesondere auf Regierungsebene und bei der Entwicklung umfassender Strategien. Diagramme 2 bis 4 veranschaulichen Irans Entwicklung im globalen Ranking des Index über die letzten Jahre hinweg.

Irans Aufstieg im globalen KI-Readiness-Index der Regierungen

Wie aus den obigen Diagrammen hervorgeht, zeigte Irans Platzierung in den letzten Jahren Schwankungen in den verschiedenen Bewertungsdimensionen des Index. Für 2024 konnte Iran lediglich in der Dimension „Daten & Infrastruktur“ eine Verbesserung erzielen.

Laut dem Bericht rangiert Iran 2024 innerhalb der Region auf Platz 16, während das Land in der vorherigen Ausgabe des Index den 17. Platz einnahm. Tabelle 4 zeigt die Punktzahl und Platzierung der Länder der Region in dieser Bewertung. In der Tabelle wird zudem die Entwicklung der Länder im Vergleich zur vorherigen Ausgabe des Index gekennzeichnet: Fortschritt (£), Stabilität (=) oder Rückschritt (¤). Bemerkenswerte Veränderungen in der Region verzeichnen Palästina mit einem Aufstieg um 67 Plätze und Afghanistan mit einem Rückgang um 39 Plätze im Vergleich zu 2023.

Irans Aufstieg im globalen KI-Readiness-Index der Regierungen

Der Nahe Osten und Nordafrika belegen in der aktuellen Ausgabe des Index den fünften Platz unter den Weltregionen, mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 48,50. Die Vereinigten Arabischen Emirate führen die Region mit 75,66 Punkten an und gehören zu den 15 weltweit führenden Ländern in diesem Bereich. Gleichzeitig weist diese Region die größte Spanne an Bewertungen im Index auf—ein Unterschied von 61,03 Punkten zwischen den VAE und dem Jemen (14,62), das weltweit die schlechteste Leistung zeigt.

Die Region liegt in den Dimensionen „Technologie“ (39,34) und „Daten & Infrastruktur“ (59,94) leicht über dem globalen Durchschnitt, was auf Fortschritte in der KI-Innovation und dem Zugang zu Daten hinweist. In der Dimension „Regierung“ (47,77) schneidet sie jedoch schwach ab, was auf Verbesserungsbedarf in den Bereichen KI-Strategien, Governance-Rahmen und verantwortungsvolle Nutzung von KI hinweist. Die hohen Punktzahlen der Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabiens unterstreichen das wachsende Innovations- und Infrastrukturentwicklungspotenzial der Region.

Saudi-Arabien investiert massiv in Künstliche Intelligenz. Bei der achten Ausgabe der Future Investment Initiative (FII) im Oktober stellte das Land das 100-Milliarden-Dollar-Projekt „Transcendence“ vor, das darauf abzielt, eine weltweit wettbewerbsfähige KI-Zentrale zu schaffen. Zu den zentralen Maßnahmen des Projekts gehören der Aufbau von Rechenzentren, die Anwerbung von Talenten und die Entwicklung eigener KI-Modelle.

Auch in anderen Teilen der Region nehmen strategische Planungen Gestalt an: Mauretanien und Israel haben 2024 erstmals nationale KI-Strategien veröffentlicht – ein wichtiger Schritt hin zu einer strukturierten KI-Governance. Oman aktualisierte im September seinen nationalen KI-Aktionsplan und unterstrich damit seinen Willen, die KI-Akzeptanz weiter voranzutreiben.

Die Entwicklung von Infrastruktur bleibt ein zentrales Anliegen der Region. Der saudi-arabische Staatsfonds (Public Investment Fund, PIF) gab eine strategische Partnerschaft mit Google Cloud bekannt, um ein neues KI-Zentrum in der Nähe der Stadt Dammam aufzubauen. Dieses Zentrum soll gemeinsame Forschungsprojekte zu arabischen Sprachmodellen und spezifischen KI-Anwendungen für Saudi-Arabien beherbergen und die Google-Cloud-Technologie für saudische Unternehmen und Entwickler zugänglich machen. Zusätzlich hat der Abu Dhabi Development Fund (ADFD) rund 100 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der digitalen Transformation des jordanischen Gesundheitssektors bereitgestellt.

Erwähnenswert ist, dass die Vereinigten Staaten mit einer Punktzahl von 87,03 im „Global Government AI Readiness Index 2024“ den ersten Platz weltweit belegen. Die weiteren Spitzenplätze nehmen Singapur, Südkorea, Frankreich und das Vereinigte Königreich ein.

Das Institut für Wissenschafts- und Technologieinformation des Iran (IranDoc) entwickelt und aktualisiert professionelle Bewertungsinstrumente zur Messung wissenschaftlicher, technologischer und innovativer Entwicklungen im Land. Dieser Bericht stammt aus der Publikationsreihe des „NEMA“-Systems, das die Position Irans in Wissenschaft, Technologie und Innovation im globalen Vergleich überwacht. Die Daten zu über 90 Indikatoren von 55 internationalen Institutionen sind unter NEMA.IRANDOC.AC.IR öffentlich zugänglich.