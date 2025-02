Märtyrer Nasrallah ist eine der großen Persönlichkeiten der zeitgenössischen Geschichte

Hossein Jaber Ansari äußerte am Sonntag während einer besonderen Live-Übertragung der Trauerfeier für Seyyed Hassan Nasrallah und Seyyed Hashem Safi al-Din im Stadion von Beirut: Ich freue mich, dass wir heute als Teil des großen islamischen Ummah an diesem bedeutenden Ereignis teilnehmen und unsere grundlegenden Pflichten erfüllen können.

'Heute ist ein außergewöhnlicher Tag in der Geschichte Libanons und der islamischen Region. Wir trauern um eine Persönlichkeit, die in jeder Hinsicht ein außergewöhnlicher Mensch mit herausragenden Eigenschaften und bedeutenden historischen Einflüssen war. Die Geschichte dieser Region, die als Naher Osten, Westasien, arabische und islamische Region bekannt ist, kann in die Zeit vor und nach der Führung von Sayyid Hassan Nasrallah über die islamische Widerstandsbewegung Hezbollah unterteilt werden. Dies ist nicht nur die Erzählung seiner Freunde, sondern auch die seiner Feinde. Es ist selten, dass eine Persönlichkeit von Freunden und Feinden gleichermaßen anerkannt wird.', fügte er hinzu.

Jaber Ansari fuhr fort: Zweifellos ist er eine der großen Persönlichkeiten der zeitgenössischen Geschichte unserer Region, die erheblichen Einfluss auf die Ereignisse hatte und wichtige Entwicklungen geschaffen hat. Heute wird in Libanon um ihn und seinen langjährigen Gefährten getrauert. Es ist ein historischer Tag, und wir sind stolz darauf, bei IRNA als Teil der großen iranischen Gesellschaft und der islamischen Ummah unsere kleinsten Pflichten an diesem besonderen Tag und zu Ehren dieser herausragenden Persönlichkeit zu erfüllen.“

Er sagte weiter: Märtyrer Nasrallah ist eine der Persönlichkeiten, die in den kommenden Jahrhunderten in der Region, in Libanon, bei den Schiiten und in der islamischen Ummah leuchten wird.

Der Geschäftsführer von IRNA betonte: Herr Seyyed Hassan Nasrallah ist ohne Zweifel und ohne jede Übertreibung einer der Menschen, die die arabische und islamische Region in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mit seiner Anwesenheit gesegnet haben. Wir sind überzeugt, dass der Duft seiner Präsenz und seines Wirkens auch in den kommenden Jahrzehnten spürbar sein wird.

'Ich hoffe, dass das heutige spezielle Programm von IRNA, das vielleicht das erste ernsthafte Programm in der neuen Ära der Aktivitäten der Islamischen Republik Iran Nachrichtenagentur ist, durch den Namen, die Erinnerung und die Persönlichkeit von ihm gesegnet wird, und dass diese Bewegung reibungsloser, besser und effektiver voranschreitet., sagte er.

Jaber Ansari erklärte: Wir glauben, dass es in der neuen Ära und angesichts aller kommunikativen, medialen, sozialen und politischen Veränderungen in Iran und der Welt ohne Veränderungen in unseren Ansätzen, Politiken, Programmen und Ergebnissen nicht möglich ist, unsere Aufgaben gut zu erfüllen. Eine dieser grundlegenden Programme und Veränderungen ist eine ernsthaftere Konzentration auf audiovisuelle und Fernsehsendungen.

Der Geschäftsführer von IRNA stellte klar: Unsere Kollegen haben heute dieses Programm ernsthaft in Angriff genommen, und wir hoffen, dass wir mit Gottes Gnade und der Zusammenarbeit aller Beteiligten in Zukunft effektivere Programme haben können.