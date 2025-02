Sheikh Naeem Qassem: Wir setzen den Weg von Sayyid Hassan Nasrallah fort, selbst wenn wir alle getötet werden

Sheikh Naeem Qassem begann seine Rede bei der Beerdigung der Märtyrer Seyyed Hassan Nasrallah und Seyyed Hashem Safi-al-Din im Kamil-Stadion in Beirut.

In seiner Ansprache sagte Sheikh Qassem: Ich spreche zu euch im Namen meines Bruders und Geliebten, Sayyid Hassan Nasrallah. Frieden sei mit euch, ihr treuesten, edelsten und tapfersten Menschen, ihr, die ihr unseren Stolz zu neuen Höhen geführt habt und euer Versprechen gehalten habt.

'Heute nehmen wir Abschied von einem historischen, außergewöhnlichen, nationalen, arabischen und islamischen Führer, der als Symbol und Qibla der Freiheitskämpfer der Welt gilt. Er war der Geliebte der Kämpfer, des Volkes, der Unterdrückten und insbesondere des palästinensischen Volkes.', fügte rt hinzu.

Sheikh Qassem erinnerte an die kämpferische Vergangenheit von Sayyid Hassan Nasrallah und erklärte: Im Jahr 1989 übernahm er den Vorsitz des Exekutivrats der Hisbollah und war von 1992 bis zu seinem Märtyrium Generalsekretär dieser Bewegung. Dieser großer Mann schenkte den Widerstand dem Volk und das Volk dem Widerstand.

In seiner Beschreibung der Persönlichkeit des Märtyrers Nasrallah betonte er: Er war im Islam und in der Führung aufgegangen. Er war ehrlich, loyal, freundlich, großzügig, bescheiden, standhaft, mutig, weise und ein herausragender Stratege.

Wir haben dem Antrag des Feindes auf einen Waffenstillstand zugestimmt, da eine Fortsetzung des Konflikts ohne politische und militärische Perspektive nicht in unserem Interesse war. Unsere Stärke liegt darin, dass wir diese Entscheidung aus einer Position der Macht und im Einklang mit unseren eigenen Interessen getroffen haben. Der Widerstand hat ein beispielloses Maß an Standhaftigkeit und Kontinuität erreicht, und wir konnten uns neu organisieren.

Er bekräftigte: Wir haben dem Waffenstillstand aus einer Position der Stärke zugestimmt und befinden uns jetzt in einer neuen Phase. Israel hat sich nicht an den Waffenstillstand gehalten, und nach Ablauf der Frist des Abkommens sahen wir uns mit neuer Besatzung und Aggression konfrontiert. Aber dieses Regime ist nicht in der Lage, die Besatzung fortzusetzen, denn der Widerstand ist weiterhin stark, sowohl in Bezug auf die Kräfte als auch auf die Ausrüstung, und der endgültige Sieg ist gewiss.

Der Generalsekretär der Hisbollah betonte: 75.000 israelische Soldaten konnten nicht gegen den Widerstand vorrücken. Wir werden weiterhin im Einklang mit unseren eigenen Optionen kämpfen und werden nicht zulassen, dass die USA über unser Land herrschen.

'Deutet unsere Geduld und Weisheit nicht als Schwäche; der Weg ist lang und wir werden die Besatzung niemals akzeptieren. Israel wird das, was es im Krieg nicht erreichen konnte, nicht durch Politik erlangen.', warnte er.