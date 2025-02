Araghchi: Der Widerstand und die Hisbollah sind lebendig und der Weg des Widerstands geht weiter

Heute, am Sonntag, fügte er bei seiner Pressekonferenz am Internationalen Flughafen von Beirut am Vorabend der Teilnahme an der Trauerzeremonie für die Märtyrer Sayyid Hassan Nasrallah und Sayyid Hashem Safi al-Din hinzu: „Die heutige Beerdigung wird zeigen, und die ganze Welt wird sehen, dass der Widerstand lebendig ist.“

„Der Weg des Widerstands wird fortgesetzt und so wie er bisher viele Siege errungen hat, wird er auch den endgültigen Sieg erringen“, bemerkte er.

„Viele iranische Funktionäre und viele Iraner waren heute daran interessiert, an dieser Zeremonie teilzunehmen und diese beiden Helden des Widerstands neben dem libanesischen Volk zu begraben“, stellte er fest.