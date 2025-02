Hamas-Sprecher: Sayyed Hassan Nasrallahs Unterstützung für Palästina wird nicht vergessen werden

Abdul Latif Al-Qanoa fügte heute Morgen hinzu: „Der Märtyrer Sayyed Hassan Nasrallah und seine Gefährten standen mit ihrem Leben und ihrem Besitz an der Seite der palästinensischen Nation und des Widerstands.“

„Die Bemühungen des Märtyrers Sayyed Hassan Nasrallah und sein Leben voller Anstrengung und Aufopferung für die Sache Jerusalems und der Al-Aqsa-Moschee werden von der palästinensischen Nation nicht vergessen werden“, bemerkte er.

„Der Märtyrer Sayyed Hassan Nasrallah stand der palästinensischen Nation und dem palästinensischen Widerstand zur Seite und blieb bis zu seinem letzten Atemzug ein Verteidiger der palästinensischen Sache, der Rechte des palästinensischen Volkes und seiner gerechten Forderungen“, erklärte er.

„Der Verlust eines Führers wie Sayyed Hassan Nasrallah ist eine große Trauer, doch durch den Märtyrertod eines Kommandanten und Führers werden Tausende anderer Kommandeure in der islamischen Ummah ersetzt, und dieser Märtyrertod wird auch zu einer Stärkung des Widerstands in Palästina, im Libanon und in der Region führen“, schloss er.