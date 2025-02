Qalibaf: Iran übernimmt 2027 und 2028 den Vorsitz der Asiatischen Interparlamentarischen Union

Mohammad Bagher Ghalibaf, der nach Baku, der Hauptstadt der Republik Aserbaidschan, gereist ist, um an der Spitze einer parlamentarischen Delegation an der 15. Generalversammlung der Interparlamentarischen Union Asiens (APA) teilzunehmen, ist vor wenigen Minuten am Teheraner Flughafen Mehrabad eingetroffen.

„Die regionale und internationale Zusammenarbeit stellt eine große Chance dar, die wir in verschiedenen Sektoren nutzen müssen. Diese Reise bot gute Möglichkeiten, Kapazitäten auszulasten“, fügte er hinzu.

„Während dieser Reise hatten wir Gelegenheit, mit Vertretern der Republik Aserbaidschan, darunter dem Präsidenten und dem Parlamentssprecher, zusammenzutreffen und bilaterale Themen zu erörtern, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung der Beziehungen lag“, bemerkte er.

Qalibaf betonte die Notwendigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen der Islamischen Republik Iran und der Republik Aserbaidschan und sagte: „Bei unserem Treffen mit dem Präsidenten dieses Landes hielten wir es für notwendig, das Handelsvolumen im Einklang mit den Zielen der wirtschaftlichen Entwicklung auf 5 Milliarden US-Dollar zu steigern.“

„Beide Seiten betonten, dass Länder außerhalb der Region kein Recht hätten, sich in regionale Angelegenheiten einzumischen und dass die Existenz eines starken Iran und eines starken Aserbaidschans zu Stabilität führen könne. Daher wurde die Entwicklung der Beziehungen im Rahmen des trilateralen Modells zwischen Iran, Aserbaidschan und Russland diskutiert“, stellte er fest.