Ayatollah Khamenei: Amerikas dummer Plan für Gaza wird keinen Erfolg haben

Der Generalsekretär des Palästinensischen Islamischen Dschihad, Ziad al-Nakhaleh, und seine begleitende Delegation trafen sich heute Nachmittag mit Ayatollah Khamenei, dem Führer der Islamischen Revolution.

Bei diesem Treffen gratulierte Ayatollah Khamenei dem Widerstand zu seinem Sieg in Gaza und betonte: Die großartige Arbeit der Führer und Kämpfer des palästinensischen Widerstands in Bezug auf "Einheit und Zusammenhalt" und "Widerstand" gegen den Feind und das Vorantreiben des komplexen Verhandlungsprozesses sowie die Geduld und Ausdauer des Volkes haben den Widerstand in der Region stolz gemacht.

Der Revolutionsführer beschrieb den Sieg des islamischen Widerstands und der Menschen in Gaza gegen die zionistischen und amerikanischen Feinde als sehr groß und bemerkte: Dieser Sieg schuf einen neuen Lehrplan für die Widerstandskämpfe.

Ayatollah Khamenei bezog sich auf einige dumme amerikanische Pläne oder andere Pläne in Bezug auf Gaza und Palästina und sagte: Diese Pläne werden nirgendwo hinführen.

'Diejenigen, die vor eineinhalb Jahren behaupteten, den Widerstand in kurzer Zeit zerstört zu haben, nehmen nun ihre Gefangenen in kleinen Gruppen von Widerstandskämpfern auf und lassen im Gegenzug eine große Anzahl palästinensischer Gefangener frei.', fuhr er fort.

Dem Revolutionsführer zufolge ist die Weltöffentlichkeit jetzt zugunsten Palästinas, und in dieser Situation wird kein Plan ohne die Zustimmung des Widerstands und der Bevölkerung von Gaza umgesetzt werden.

Bei diesem Treffen gratulierte Ziad al-Nakhaleh, der Generalsekretär des Palästinensischen Islamischen Dschihad, dem Revolutionsführer zum großen Sieg des Widerstands in Gaza und führte diesen Sieg auf die ständige Unterstützung der Islamischen Republik sowie auf die Führung des Märtyrers Sayyed Hassan Nasrallah zurück.