Kaspisches Wirtschaftsforum: Zusammenarbeit für gegenseitigen Nutzen

Das von Turkmenistan initiierte Forum umfasst Treffen auf verschiedenen Ebenen, darunter Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs, Treffen der Außenminister, Treffen von Sonderbeauftragten und das Kaspische Wirtschaftsforum.

Ziel ist es, die Zusammenarbeit in den Bereichen Industrie, Handel, Energie, Verkehr, Logistik, Innovation, Tourismus und mehr zu stärken. Das Kaspische Meer beherbergt schätzungsweise 50 Milliarden Barrel Öl und 9 Billionen Kubikmeter Erdgas und beherbergt fast 300 Millionen Menschen.

Die erste Ausgabe des Kaspischen Wirtschaftsforums fand 2019 in Awaza, Turkmenistan, statt, die zweite 2021 in Moskau. Das dritte Forum, das in Teheran stattfindet, umfasst sieben Fachpanels, die verschiedene Kooperationsbereiche abdecken.

Der Iran befürwortet die Entwicklung einer auf das Meer ausgerichteten Wirtschaft und gemeinsame Investitionen in den Bereichen Seeverkehr, Häfen und Schifffahrt. Die strategische Lage des Irans macht ihn zu einem wichtigen Transitland für Energie und andere Güter. Der Iran hat Vorschläge wie die Schaffung einer gemeinsamen Freizone, Transitkorridore, die Abkehr vom US-Dollar im Handel, Energiesicherheit, Ernährungssicherheit und die Förderung der Zusammenarbeit des Privatsektors gemacht.

Die geopolitische Bedeutung der Region nimmt zu, insbesondere im Hinblick auf Energie und Transit. Der Iran ist bereit, seine Position als wichtiger Akteur in der Region zu nutzen, um die Zusammenarbeit und gegenseitige Vorteile zu fördern.