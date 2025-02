Von Hussein Pabarja - Trotz jahrelanger Warnungen ist Europa nach wie vor nicht darauf vorbereitet, seine eigene Verteidigung zu gewährleisten. Der unmittelbare Auslöser für diese erneute Dringlichkeit ist Russlands groß angelegter Einmarsch in der Ukraine, der die Sicherheitsdynamik in der Region grundlegend verändert hat. Ebenso besorgniserregend ist jedoch die wachsende Unberechenbarkeit der Vereinigten Staaten, insbesondere unter dem ehemaligen Präsidenten Trump, dessen Rückkehr an die Macht die Verpflichtungen Washingtons gegenüber der europäischen Sicherheit weiter aushöhlen könnte.

Jahrzehntelang hat sich Europa in hohem Maße auf die amerikanische Militärmacht verlassen, eine Abhängigkeit, die sich nun als untragbar erweist. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Jahr 2022 haben die USA mehr als 75 Milliarden Dollar an Militärhilfe für die Ukraine bereitgestellt, was die europäischen Beiträge in den Schatten stellt. Im Gegensatz dazu haben die EU und ihre Mitgliedstaaten gemeinsam 43 Milliarden Euro (47 Milliarden Dollar) an Militärhilfe zugesagt - eine beträchtliche Summe, die aber immer noch hinter den Bemühungen Washingtons zurückbleibt. Trumps jüngste Drohungen, die US-Unterstützung zu kürzen, und die Forderung, dass die NATO-Mitglieder ihre Verteidigungsausgaben auf 5 % des BIP erhöhen sollen, haben in den europäischen Hauptstädten Erschütterungen ausgelöst. Gegenwärtig geben nur eine Handvoll europäischer Staaten - Polen (4,3 %), Estland (3,2 %) und Griechenland (3,1 %) - mehr als die NATO-Benchmark von 2 % des BIP aus, während wichtige Akteure wie Deutschland (1,6 %) und Spanien (1,2 %) weit zurückliegen.

Kann es sich Europa leisten, dieses Defizit zu schließen? Und selbst wenn es dazu in der Lage wäre, hat es den politischen Willen, dies zu tun? Jüngste Zahlen deuten darauf hin, dass die europäischen Verteidigungsbudgets zwar gestiegen sind - bis 2024 auf 340 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 30 % gegenüber 2021 entspricht -, aber nach wie vor große Defizite aufweisen. Den europäischen Streitkräften mangelt es an ausreichenden Langstreckenraketen, Luftabwehrsystemen und Luftbetankungskapazitäten, die derzeit alle von den USA geliefert werden. Experten warnen, dass es mindestens fünf bis zehn Jahre dauern könnte, diese Fähigkeiten im Inland zu ersetzen, was Europa in einen gefährlichen Schwebezustand versetzt.

Abgesehen von den finanziellen Verpflichtungen liegt die eigentliche Herausforderung für Europa in der Koordinierung. Gemeinsame Beschaffung und Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich klingen zwar auf dem Papier vielversprechend, doch nationale Interessen behindern den Fortschritt immer wieder. So werden beispielsweise EU-Verteidigungsprojekte wie das Future Combat Air System (FCAS) und das Main Ground Combat System (MGCS) trotz ihrer Dringlichkeit weiterhin von bürokratischen Verzögerungen und widersprüchlichen industriellen Interessen geplagt. Janis Emmanouilidis, Studiendirektor am European Policy Center, hat Europas Unfähigkeit kritisiert, seine nationalistischen Instinkte zu überwinden, und argumentiert, dass „politische Trägheit und Vertrauensdefizite“ die größten Hindernisse für eine einheitliche Verteidigungsstrategie darstellen.

Unterdessen entwickeln sich die Beziehungen zwischen den USA und Europa auf beunruhigende Weise weiter. Trumps wirtschaftliche Nötigungstaktiken - von erneuten Zolldrohungen gegen europäische Exporte bis hin zu seinem bizarren Interesse, Grönland zu kaufen - haben die Bedenken der Europäer hinsichtlich der Zuverlässigkeit Washingtons nur noch verstärkt. Während die europäischen Staats- und Regierungschefs öffentlich die Bedeutung der transatlantischen Beziehungen betonen, räumen viele insgeheim ein, dass ihre Sicherheitsstrategie auf einem zunehmend brüchigen Fundament steht.

Kritiker behaupten, dass Europa in einem Kreislauf der Selbstgefälligkeit gefangen ist. Während die Rhetorik der „strategischen Autonomie“ an Zugkraft gewinnt, bleiben konkrete Maßnahmen schwer fassbar. Die Anwesenheit des britischen Premierministers Keir Starmer auf dem Brüsseler Gipfel - eine noch nie dagewesene Entwicklung nach dem Brexit - signalisiert, dass die europäischen Staaten zur Zusammenarbeit bereit sind. Aber Zusammenarbeit allein reicht nicht aus; was Europa braucht, ist Dringlichkeit.

Wie die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, betont hat, kann es sich der Kontinent nicht leisten, auf externe Garantien zu warten, wenn seine eigene Sicherheit gefährdet ist. Es wird erwartet, dass ein bevorstehendes Strategiedokument von hochrangigen EU-Verteidigungsbeamten einen Weg in die Zukunft aufzeigen wird, aber die Skepsis bezüglich seiner Umsetzung bleibt bestehen. Angesichts der Tatsache, dass die Verteidigungsinitiativen des Kontinents in der Vergangenheit immer wieder ins Stocken geraten sind, besteht wenig Zuversicht, dass es dieses Mal anders sein wird.

Perspektive des gesunden Menschenverstands

Europa befindet sich an einem Scheideweg. Wenn die Staats- und Regierungschefs weiter zögern, wird der Kontinent militärisch von den zunehmend unberechenbaren USA abhängig bleiben, während es gleichzeitig nicht gelingt, Bedrohungen aus Russland und anderen Ländern abzuwehren. Die Idee eines eigenständigen Europas ist nicht nur ein abstraktes Ideal - sie ist eine Notwendigkeit. Und doch verhindern die gleichen alten bürokratischen Ineffizienzen, Haushaltsquerelen und nationalistischen Bedenken echte Fortschritte. Wenn sich die EU auf massive finanzielle Rettungspläne für die Pandemie einigen kann, warum ist sie dann nicht in der Lage, ihre eigene Verteidigung ernst zu nehmen? Solange die europäischen Staats- und Regierungschefs nicht aufhören, die Sicherheit als politischen Nebengedanken zu behandeln, werden sie sich weiterhin der Gnade externer Kräfte ausgeliefert sehen.

