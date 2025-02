Mörder des Teheraner Studenten festgenommen

Am Dienstag verkündete Brigadegeneral Abbasali Mohammadian, dass die Verdächtigen im Rahmen einer technischen Operation verhaftet wurden und in den initialen Verhören zugegeben haben, Amir Mohammad Khaleqi bestohlen und getötet zu haben. Er setzte fort: „Es wurde in den initialen Untersuchungen festgestellt, dass die Verdächtigen aus Motiven des Diebstahls zum Mord griffen.“

Brigadegeneral Mohammadian erklärte zudem: „In diesem Vorfall sind fünf Personen beteiligt; Der Hauptverdächtige, der sowohl den Mord als auch den Diebstahl verübt hat (als Beifahrer auf einem Motorrad), ist unter dem Namen Ahmad bekannt, während der Motorradfahrer den Namen Amir trägt.

Der Leiter der Polizei in Teheran fügte hinzu: „Die Untersuchungen sind noch im Gange, und zusätzliche Einzelheiten werden zu einem angemessenen Zeitpunkt offenbart werden. „Ich möchte mich ebenfalls bei der Justiz für ihre Unterstützung und Koordination bedanken.“

Zusätzlich verkündete Brigadegeneral Mohammadian, dass der Laptop von Amir Mohammad Khaleqi, der verstorben ist, entdeckt wurde. Die Offenlegung der gesamten Identität der Verdächtigen findet ausschließlich mit richterlicher Zustimmung statt. Er erinnerte an die Veröffentlichung zusätzlicher Informationen nach der Rekonstruktion des Tatorts. Das primäre Motiv für den Mord war ein Diebstahl.

Gemäß einem Bericht von IRNA wurde Amir Mohammad Khaleqi, ein Bachelor-Student im Fachbereich Unternehmensmanagement an der Universität Teheran, am Abend des 13. Februar (24. Bahman) in der Nähe der Gisha-Brücke und während eines Besuchs des Studentenwohnheims von zwei Motorradfahrern mit einem scharfen Instrument attackiert. Am folgenden Morgen, dem 14. Februar (25. Bahman), erlag er tragischerweise seinen schweren Verletzungen, nachdem er in das Shariati-Krankenhaus eingeliefert wurde.