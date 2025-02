Israels Armee zieht sich aus Südlibanon zurück – mit Ausnahme von fünf Gebieten

Der Nachrichtensender Al-Arabi gab unter Berufung auf die israelische Rundfunk- und Fernsehbehörde bekannt, dass das israelische Militär größtenteils aus dem südlichen Libanon abgezogen sei, aber in fünf strategisch wichtigen Gebieten noch präsent bleibe.

Der israelische Fernsehsender Channel 24 gab außerdem an, dass das Militär nach der vollständigen „Säuberung“ der Stadt Mais al-Dschabal von Hisbollah-Kräften und der Zerstörung ihrer Waffen die Kontrolle über die Stadt an die libanesische Armee übertragen und sich danach zurückgezogen habe.



Gemäß dem Bericht hat die libanesische Streitkraft unmittelbar nach dem Rückzug der israelischen Truppen in das Gebiet von Mais al-Dschabal vorgerückt.

Schon zu Beginn der Woche hatte das israelische Militär in einer offiziellen Bekanntmachung verkündet, dass es die Absicht habe, in fünf verschiedenen Regionen im südlichen Teil des Libanons präsent zu bleiben. Israel erklärte, dass es aus dem Grund, sämtliche potenzielle Aktionen der Hisbollah südlich des Litani-Flusses zu kontrollieren, in dieser Region präsent sei.



Die Erklärung wurde unmittelbar nach einem Interview abgegeben, das Nabih Berri, der Präsident des libanesischen Parlaments, gab. In diesem Interview teilte er mit, dass die Vereinigten Staaten ihn darüber in Kenntnis gesetzt hätten, dass Israel beabsichtige, sich am 18. Februar (30. Bahman) aus den noch besetzten Dörfern zurückzuziehen – mit der Ausnahme von fünf spezifischen Gebieten. In Vertretung von Joseph Aoun, dem Präsidenten des Libanon, und Premierminister Nawaf Salam hat er die eindeutige Ablehnung dieser Entscheidung seitens der Regierung des Libanon überbracht.