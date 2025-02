Iran startet größte Militärübung der Revolutionsgarde im Südwesten

Die zweite Phase des Manövers „Macht des Propheten Mohammad (s) 19“ folgt auf eine vorherige Sicherheitsübung im Gebiet Ezgeleh in der Provinz Kermānschāh.

Die Übung begann in der Region Shavariyeh in Anwesenheit von General Mohammad Pakpour, dem Kommandeur der IRGC-Bodentruppen, wie IRNA berichtet. An der Militärübung nehmen verschiedene Einheiten und Spezialeinheiten der Revolutionsgarde teil.

Im Rahmen des Manövers werden die elektronische Kriegsführung, Panzer- und Raketenangriffe sowie der Einsatz von Drohnen, Hubschraubern und Artillerie geübt. Die Übung soll in den kommenden Tagen fortgesetzt werden.

Neben zeitgemäßen Kampfstrategien werden auch neue Waffensysteme, die kürzlich in die IRGC-Truppen integriert wurden, unter realen Bedingungen getestet.