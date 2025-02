Araghchi: Wir sind bereit, die Verhandlungen mit den drei europäischen Ländern fortzusetzen / Iran akzeptiert keine Sprache der Drohung und des Drucks

Laut einem Bericht der IRNA traf Wolfgang Amadeus Brülhart, der Sonderbeauftragte der Schweiz für den Nahen Osten und Nordafrika, am Rande der 8. Konferenz des Indischen Ozeans in Maskat mit dem iranischen Vize-Außenminister Seyed Abbas Araghchi zusammen.

Araghchi betonte während der Zusammenkunft die langjährigen und positiven Beziehungen zwischen Iran und der Schweiz sowohl auf bilateraler als auch auf multilateraler Ebene. Er sprach der Schweiz seinen Dank für ihre Anstrengungen als Schutzmacht der amerikanischen Interessen aus und hob die bedeutende sowie konstruktive Funktion der Schweiz bei der Förderung von Frieden und Stabilität in der Region hervor.

Er zeigte sich erfreut über die bevorstehenden politischen Gespräche zwischen beiden Nationen in Teheran und hob hervor, dass der Dialog und die Kooperation zwischen Iran und der Schweiz fortgeführt werden müssten.

Der stellvertretende Außenminister Irans betonte ferner die Bedeutung der bisherigen drei Verhandlungsrunden zwischen Iran und den drei europäischen Staaten und hob Irans Bereitschaft zur Fortführung dieser Dialoge hervor. Er hob erneut hervor, dass die Islamische Republik Iran weder Bedrohungen noch Druck akzeptieren werde und dass die Strategie des maximalen Drucks zum Scheitern verurteilt sei.



Während des Gesprächs erörterte der Schweizer Sonderbeauftragte die Anstrengungen seines Staates zur Förderung von Frieden und Stabilität auf weltweiter Ebene und betonte die wichtige und einflussreiche Position Irans in der Region.

Zusätzlich betonte Wolfgang Amadeus Brülhart die Bedeutung der Fortführung des bilateralen Dialogs mit Iran in diversen bilateralen und regionalen Sektoren. Er betonte seine Bereitschaft, die Dialoge und Konsultationen fortzusetzen, insbesondere während der kommenden politischen Konsultationsrunde in Teheran.

Es fand ein Austausch zwischen beiden Parteien über regionale und internationale Themen statt, die für beide von Interesse sind.

Gestern (Montag) fand am Rande der 8. Konferenz des Indischen Ozeans in Maskat ein Treffen zwischen Wolfgang Amadeus Brülhart, dem Sonderbeauftragten der Schweiz für den Nahen Osten und Nordafrika, und Seyed Abbas Araghchi, dem stellvertretenden Außenminister Irans, statt.