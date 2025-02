Gemäß IRNA erklärte Imam Khamenei heute Morgen anlässlich des Jahrestages des bedeutenden Aufstands der Einwohner von Tabriz am 29. Bahman 1356 (18. Februar 1978) in einer Versammlung mit Tausenden von Menschen aus dieser Stadt, dass „Glaube, religiöse Hingabe, Vorreiterrolle und Vorbildwirkung“ beständige Merkmale des Volkes von Aserbaidschan und Tabriz seien. Es wurde hervorgehoben, dass trotz bestehender Herausforderungen und gerechtfertigter Erwartungen die massive Demonstration des Volkes am 22. Bahman verdeutlichte, dass die feindlichen Bewegungen und Bedrohungen mit dem Ziel, die öffentliche Meinung zu manipulieren und Zweifel sowie Konflikte zu schüren, bisher ohne Wirkung geblieben sind. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sämtliche Medien, Intellektuelle, Schriftsteller, Künstler, Wissenschaftler und junge Menschen, die in den sozialen Medien aktiv sind, ihre gesamte Energie darauf konzentrieren, die effektive Verteidigung des Volkes mittels Software gegen die komplexen Strategien des Gegners zu gewährleisten.

Ayatollah Khamenei charakterisierte den Glauben und den Geist der gegenwärtigen Jugend in Tabriz als ein Erbe der Aufständischen vom 29. Bahman 1356 und betonte: „Die heutigen jungen Menschen verfügen über die Fähigkeit, Freunde und Feinde zu identifizieren, und zeigen sich gegenüber den Drohungen von verschiedenen Seiten stark, ohne Furcht oder Passivität.“ „Inmitten der Ereignisse, die selbst versierte Politiker ins Schwanken bringen könnten, manifestieren sie sich wie ein Felsen.“ Er hob hervor, wie wichtig es ist, dass junge Menschen in Aserbaidschan über die Geschehnisse des 29. Bahman und deren Urheber Bescheid wissen, da dieses Wissen dazu beitragen kann, das Überhandnehmen falscher Erzählungen des Gegners zu verhindern.

Das Oberhaupt der Revolution bezeichnete Aserbaidschan und Tabriz als das unerschütterliche Bollwerk Irans gegen ausländische Angriffe und zitierte Sattar Khan mit den Worten: „Ich stelle mich nur unter das Banner von Abu al-Fadl al-Abbas.“ Er betonte die Bedeutung der Geduld, der Standhaftigkeit und des Glaubens der Bewohner von Tabriz, die in vielen Situationen die Gegner zur Flucht gezwungen hätten. Er hob zudem die Anstrengungen einiger dissidenter Individuen hervor, Aserbaidschans Identität in eine unislamische Identität zu transformieren. Nichtsdestotrotz waren sie erfolglos, und in jener Phase trug Tabriz mit Persönlichkeiten wie Allama Tabatabai, Allama Amini und Professor Shahriyar dazu bei, das Ansehen und den Namen Irans zu steigern.

Ayatollah Khamenei betonte die Bedeutung des „islamischen Glaubens“ und der „religiösen Hingabe“ als die beiden Hauptfaktoren des Aufstands vom 29. Bahman. Er hob hervor, dass die Bedeutung dieses Aufstands nicht nur darin bestand, dass das Regime des Tyrannen gezwungen wurde, Panzer auf die Straßen zu bringen, sondern auch darin, dass er für die gesamte Nation als Vorbild diente und Menschen aus verschiedenen Städten zum Widerstand aufrief.

Er hob die „Vorreiterrolle“ in diversen Belangen und Begebenheiten hervor und betonte: „Das kostbare Erbe des Widerstands, das Empfinden von Stärke und die Abkehr von Passivität, die wir gegenwärtig in Aserbaidschan beobachten, sind Relikte jener Epoche, und wir müssen darauf vertrauen, um Fortschritte im Land zu erzielen.“ Das Revolutionsoberhaupt betonte zudem das „Vorbildverhalten“ der Bewohner von Tabriz und hob die bedeutenden Märtyrer wie Thiqah al-Islam, Sheikh Mohammad Khiyabani, Sattar Khan, Baqir Khan sowie die mutigen Märtyrer aus Aserbaidschan im heiligen Verteidigungskrieg hervor, darunter auch die Bakri-Märtyrer. Imam Khamenei betonte die führende Rolle von Tabriz nach Isfahan in der Ausbildung zahlreicher bedeutender Gelehrter und erklärte: „Diese beiden Städte dienen als Vorbilder für die Ausbildung herausragender Gelehrter.“

Das Revolutionsoberhaupt lobte die Verteidigungsfähigkeiten Irans angesichts ernstzunehmender Bedrohungen und erklärte: „Sowohl Freunde als auch Feinde sind sich dessen bewusst, und die Nation fühlt sich diesbezüglich sicher.“

Er hob hervor, dass die gegenwärtige Gefahr nicht von rigider Software, sondern von der feindlichen Softwareschicht ausgeht.

Imam Khamenei betonte die Wichtigkeit von Softwareressourcen bei der Beeinflussung des öffentlichen Diskurses, dem Anfachen von Meinungsverschiedenheiten und dem Hervorrufen von Zweifeln an den „Prinzipien der Islamischen Revolution und der Notwendigkeit, sich dem Feind entgegenzustellen“. Feinde hätten festgestellt, dass die Strategie, die iranische Nation zu bezwingen und die islamische Republik zurückzudrängen, in der Anwendung von Software-Gefahren liege. Trotz dieser Gefahren sind sie bislang nicht erfolgreich gewesen und haben es nicht geschafft, die Bevölkerung und die junge Generation von ihrem Bestreben abzubringen.

Ayatollah Khamenei betonte, dass die umfangreiche Demonstration am 22. Bahman ein klares Anzeichen dafür sei, dass Software-Bedrohungen ihre Wirkung verlieren. Er betonte, dass der beeindruckende und prächtige Auftritt des gesamten Volkes, auch 46 Jahre nach der Revolution, weltweit einmalig ist und dass das Volk verdeutlicht habe, dass ihre legitimen Anliegen sie nicht davon abhalten, die Revolution zu verteidigen. Er hob hervor, wie bedeutsam es ist, den Widerstand gegen die Täuschungsversuche des Gegners fortzusetzen, und betonte die Notwendigkeit, dass leitende Personen in den Medien, Bildungsinstitutionen und sozialen Netzwerken sowie Intellektuelle, Autoren und junge Erwachsene in sozialen Medien die Anstrengungen des Gegners zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung identifizieren und blockieren sollten. Das Revolutionsoberhaupt betonte die Bedeutung von Softwareressourcen gegenüber militärischen Ressourcen in der gegenwärtigen Situation und begründete dies mit den Worten: „Ein Defizit in der militärischen Verteidigung kann durch Software-Verteidigung kompensiert werden, wie es bereits mehrfach bewiesen wurde. „Allerdings lassen sich Softwareprobleme nicht mit rigorosen Maßnahmen beheben.“

Er appellierte an die jungen Menschen, ihre Verbindung zu den Prinzipien und Merkmalen der Revolution zu intensivieren, und betonte: „Unsere Revolution verkörpert den authentischen Kampf zwischen ‚Licht und Dunkelheit‘ sowie ‚Wahrheit und Unrecht‘ und zielt darauf ab, die iranische Nation zu fördern und ihre Zukunft zu erweitern.“

Das Revolutionsoberhaupt betonte, dass die Revolution ihre Ziele noch nicht vollständig erreicht hat und dass es in den Bereichen Gerechtigkeit, der Reduzierung sozialer Disparitäten und in weiteren Sektoren nach wie vor Herausforderungen gibt. Es erfordert verstärkte Anstrengungen, um diese zu überwinden. Trotzdem hat die Revolution ihre eigenständige Identität bewahrt und als bedeutendes und hoffnungsvolles Fundament für die Völker der Region und darüber hinaus gedient.

Er betonte die Aufregung der Kolonialmächte und Imperialisten, die gegen Iran wegen der Revolution und der Unabhängigkeit kämpfen. Er betonte letztlich, dass die Feindseligkeit des amerikanischen imperialistischen Regimes nicht ausschließlich auf den Ausruf „Tod Amerika“ zurückzuführen sei, sondern vielmehr darauf, dass Iran unter der Entschlossenheit und Opferbereitschaft seiner Bevölkerung die Kontrolle über seine Unabhängigkeit wiedererlangt habe.Ayatollah Khamenei erklärte: „Die Nation hat ein System etabliert, das nach 46 Jahren kontinuierlich an Stärke gewonnen hat.“ Er wandte sich an die Jugend und hob hervor: „Es obliegt euch heute, den revolutionären Geist aufrechtzuerhalten, den Fortschritt voranzutreiben und auf das Ziel der Revolution hinzuarbeiten.“