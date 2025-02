Iran wird auf höchster Ebene an der Beerdigung des Märtyrergeneralsekretärs der Hisbollah teilnehmen

Ismail Baghai, der Sprecher des Außenministeriums, betonte in einer Pressekonferenz am Montagmorgen, dem 29. Februar, zu Beginn seiner Ausführungen: „Ich möchte zunächst meine Dankbarkeit gegenüber dem bemerkenswerten und weisen iranischen Volk für seine herausragende Teilnahme an den Anlass zum Jahrestag der Islamischen Revolution und der 22. Bahman-Märs zum Ausdruck bringen.“ „Es ist mein Anliegen, dass wir als kompetente Repräsentanten und Unterstützer des iranischen Volkes agieren können.“ Er ergänzte: „Es gab wichtige Fortschritte in der Diplomatie während der letzten Woche. Aktuell durchlaufen wir eine Phase intensiver diplomatischer Verbindungen. Herr Araghchi befindet sich heute in Oman, während das Treffen am Kaspischen Meer stattfindet, und wir erwarten heute den sudanesischen Außenminister in Teheran, was Teil bilateraler diplomatischer Gespräche ist. Während der heutigen Versammlung waren Studierende der Allameh Tabatabai Universität anwesend, und in der vorherigen Woche haben wir ebenfalls Studierende der Universität Teheran willkommen geheißen.Es tut mir leid, aber deine Anfrage scheint unvollständig zu sein. Könntest du bitte den vollständigen Satz angeben, den du formaler gestaltet haben möchtest?



Anlässlich der Anfrage von IRNA hinsichtlich der Unterredungen zwischen den Außenministern Irans und Libanons über das Problem der Landung iranischer Flugzeuge am Flughafen von Beirut erklärte er: „Unsere Standpunkte wurden dargelegt. Es fanden konstruktive Dialoge zwischen Araghchi und seinem libanesischen Amtskollegen statt, in denen die Betonung darauf lag, dass Iran und Libanon aufgrund ihrer historischen Verbindungen und gemeinsamen Interessen die optimalen Entscheidungen treffen sollten und es vermeiden sollten, dass Dritte, die weder im Interesse beider Nationen noch der Region agieren, diesen Prozess beeinflussen. Die Verhandlungen setzen sich fort, mit dem Ziel, eine angemessene Lösung zu finden, die die Anliegen sowohl des iranischen als auch des libanesischen Volkes respektiert.



Baghai erwiderte auf die Anfrage von IRNA bezüglich der Teilnahme iranischer Repräsentanten an der Beerdigung des Märtyrergeneralsekretärs der Hisbollah mit der Aussage: „Wir werden auf höchster Ebene an dieser bedeutenden Zeremonie partizipieren.“



In Bezug auf die Frage zu den Aussagen des amerikanischen Nachrichtensenders CNN, der behauptete, Saudi-Arabien würde sich bereit erklären, als Vermittler zwischen Iran und den USA zu fungieren, erklärte Baghai: „Es handelt sich um Spekulationen, und auch wir haben davon aus den Medien erfahren.“



Der Sprecher des Außenministeriums erklärte in Bezug auf das US-Dekret zur Aufhebung der Sanktionen gegen den Irak: „Iran, als ein fest etabliertes und starkes Land im westlichen Asien, wird jede Möglichkeit ergreifen, um seine nationalen Interessen sowie die Stabilität und Sicherheit in der Region zu schützen, basierend auf seinen eigenen Fähigkeiten und historischen Verbindungen.“ „Es wird nicht gestattet, dass die nachteiligen Handlungen Dritter die positiven nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Iran und seinen Nachbarländern beeinträchtigen, und die Nachbarländer werden zweifellos ihre eigenen Interessen in Betracht ziehen.“



Baghai antwortete auf die anti-iranischen Äußerungen des US-Sicherheitsberaters, der ein Ende der iranischen Nuklearaktivitäten forderte, und betonte: „Iran hat in den letzten drei Jahrzehnten kontinuierlich seine Rechte und Pflichten gemäß dem NPT (Nichtverbreitungsvertrag) respektiert, und sämtliche Maßnahmen, die im Rahmen des friedlichen iranischen Atomprogramms durchgeführt werden, basieren auf den unveräußerlichen Rechten Irans als Mitglied des NPT. „Auf diesem Pfad werden wir keine Unachtsamkeit tolerieren.“



Auf die Frage nach dem Termin für die nächste Runde der Verhandlungen zwischen Iran und Europa gab er die Auskunft: „Die politischen Direktoren der drei europäischen Staaten und der europäische Koordinator sind mit unseren Partnern im Außenministerium sowie in der politischen und rechtlichen Abteilung in Verbindung, um den Termin und den Ort der nächsten Verhandlungen zu erörtern." „Sobald das Datum bestimmt wurde, erfolgt die Bekanntgabe.“



Baghai wurde ebenso nach den Drohungen der Huthi-Bewegung befragt, welche im Falle der Realisierung des Trump-Plans für Gaza militärische Maßnahmen ergreifen würde, und äußerte sich wie folgt: „Jene, die sich für das Thema Palästina engagieren und von Anfang an gegen Völkermord eingetreten sind, streben letztlich nach der Sicherheit und Stabilität der Region.“ Es war stets unsere Position, dass die Vorwürfe gegen Jemen, die Destabilisierung des Nahen Ostens voranzutreiben, keinerlei Grundlage besitzen. Die Ursachen der Schwierigkeiten in der Region manifestieren sich in dem anhaltenden Völkermord, der Bombardierung und der Bedrohung durch das zionistische Regime.



Baghai antwortete auf die aggressiven Äußerungen des israelischen Premierministers, der betont hatte, dass „Iran mit Unterstützung Amerikas erledigt werde“, mit folgenden Worten: „In einer perfekten Welt würden solche Drohungen eindeutig gegen die Charta der Vereinten Nationen verstoßen, und die Person, die solche Drohungen ausspricht, sollte auf internationaler Ebene zur Rechenschaft gezogen werden.“ Bezüglich eines Landes wie der Islamischen Republik Iran lautet die Antwort: Sie sind zu keiner Handlung in der Lage.