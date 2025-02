Fortsetzung der brutalen Angriffe der Besatzer im Westjordanland – Vertreibung von Palästinensern in Tulkarem

Laut dem Bericht der Nachrichtenplattform Al-Araby Al-Jadeed am Montag setzten die zionistischen Besatzungskräfte ihre Angriffe auf urbane Gebiete und Flüchtlingslager im nördlichen Sektor des besetzten Westjordanlands fort. Zusätzlich attackierten sie die Ortschaft Surif im nördlichen Bereich von Hebron im südlichen Teil des Westjordanlandes in den frühen Morgenstunden.



Die Besatzer konfiszierten palästinensische Fahrzeuge und setzten Nasr Khalil Abu Jish, den Vorsitzenden des Dorfrats von Beit Dajan, körperlicher Gewalt aus, als er einen Kontrollpunkt passierte.



Mohannad Matar, der Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung von Tulkarem, gab bekannt, dass über 90 Prozent der Bewohner der Flüchtlingslager Tulkarem und Nur Shams im nördlichen Westjordanland aufgrund der Maßnahmen der israelischen Besatzung vertrieben worden seien.



Er charakterisierte die Vertreibungswelle in Tulkarem als einzigartig und betonte das Fehlen präziser offizieller Statistiken bezüglich der Anzahl der Vertriebenen und des Ausmaßes der Zerstörungen, da die Angriffe der Besatzungsmacht fortgesetzt würden.



Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich verkündete gleichzeitig: „Im Jahr 2025 wird es erstmals seit 1967 dazu kommen, dass wir eine beträchtliche Anzahl von Häusern im Westjordanland niederreißen werden.“ Wir beabsichtigen, diesen Prozess mit maximalem Einsatz weiterzuführen und zusätzliche Zerstörung zu verursachen. „Im Streben nach der Kontrolle über das Territorium existiert eine fundamentale Regel: Derjenige, der das Territorium dominiert, definiert die Zukunft.“



Zusätzlich informierten palästinensische Quellen über Angriffe israelischer Besatzungstruppen auf Siedlungen in der Nähe von Ramallah im zentralen Westjordanland. Auch die Stadt Sebastia im Norden von Nablus wurde von den Angriffen der Besatzungstruppen nicht verschont.