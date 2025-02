Vyacheslav Volodin schrieb in einem Beitrag mit dem Titel „Hysterie (Nervenanfall) in München“ auf seinem Telegram-Kanal, dass die EU-Institutionen nicht verstehen, was in der Welt passiert.

Er erklärte außerdem, dass europäische Politiker auf die Äußerungen des US-Vizepräsidenten J.D. Vance bei der jährlichen Konferenz in München verärgert reagiert hätten.

In seiner Rede kritisierte Vance europäische Länder für die Zensur der freien Meinungsäußerung.

Washington überraschte seine Offiziellen mit der Aussage, die Ukraine habe in der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) keinen Platz und die europäischen Staats- und Regierungschefs würden sich nicht an den Friedensgesprächen mit Russland beteiligen.