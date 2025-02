Die Nachrichtenagentur RIA Novosti zitierte Peskow am Samstag mit den Worten: „Moskau begrüßt die Freilassung von Alexander Trufanov (vom israelischen Regime als Sasha Trufanov identifiziert) und dankt der Hamas-Führung für diese Entscheidung.“

Am Samstag fand unter Vermittlung des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes im Gazastreifen die sechste Runde des Gefangenenaustauschs zwischen der Hamas und dem israelischen Regime statt. Dabei übergab die Hamas drei israelische Gefangene an Vertreter des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes in der Stadt Khan Yunis im südlichen Gazastreifen.

Einer der freigelassenen zionistischen Gefangenen sagte in einer Erklärung: „Ich fordere das Kabinett auf, alles Notwendige zu tun, um das Abkommen abzuschließen.“