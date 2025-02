Irans Handel mit Nachbarn wächst um 5 %

In Bezug auf den Nicht-Öl-Handel des Iran mit den Nachbarländern sagte Seyyed Ruhollah Latifi am Samstag: Von Anfang des Jahres bis Ende Januar wurden 93.566.462 Tonnen Nicht-Öl-Güter im Wert von 59.656.707.995 Dollar zwischen dem Iran und 15 Nachbarländern ausgetauscht.

'Dieser Betrag entsprach 59,2 Prozent des Gewichts und 57,5 Prozent des gesamten iranischen Außenhandels in 10 Monaten.', fuhr er fort.

Laut Latifi wurden 75.378.256 Tonnen Waren im Wert von 29.780.842.383 US-Dollar aus dem Iran in diese 15 Nachbarländer exportiert.

Er sagte in Bezug auf den Anteil der Exporte in die Nachbarländer an den Gesamtexporten des Iran: Die iranischen Exporte von Nicht-Öl-Gütern in die Nachbarländer machten in den 10 Monaten 59,2 Prozent des Gewichts und 62,4 Prozent des Gesamtwerts der iranischen Exporte aus.