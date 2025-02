Hamas: Es gibt keine Migration außer nach Jerusalem

In der Erklärung der Hamas heißt es: „Die symbolische Präsenz des Bildes von Jerusalem und der Al-Aqsa-Moschee und die große Beteiligung der Bevölkerung an der Zeremonie zur Übergabe der feindlichen Gefangenen ist eine neue Botschaft an die Besatzer und ihre Unterstützer, dass Jerusalem und Al-Aqsa eine rote Linie darstellen.“

In der Erklärung heißt es weiter: „Die Freilassung der sechsten Gruppe feindlicher Gefangener ist eine Bestätigung dafür, dass es keinen anderen Weg zu ihrer Befreiung gibt als durch Verhandlungen und die Einhaltung der Verpflichtungen aus dem Waffenstillstandsabkommen.“

Am Ende dieser Erklärung betonte die Hamas ihre Entschlossenheit, den Kampf gegen die Besatzer fortzusetzen und sagte: „Wir sagen der ganzen Welt, es gibt keine Migration außer nach Jerusalem.“