Iran hält US-Vorwürfe bei Sicherheitsratssitzung zum Jemen für unbegründet

Am Donnerstag sandte die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen einen Brief an den Sicherheitsrat und den UN-Generalsekretär, in dem es hieß: „Washington kann seine Verantwortung für die Mittäterschaft bei den Verbrechen des zionistischen Regimes nicht verbergen, indem es den Iran beschuldigt. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, die dieses Regime durch Waffenlieferungen und umfangreiche finanzielle Unterstützung seiner Verbrechen in seiner anhaltenden Aggression gegen die unterdrückten Völker der Region stärken, hält sich die Islamische Republik Iran an die Grundprinzipien des Völkerrechts, an die Charta der Vereinten Nationen und an die Resolutionen des Sicherheitsrates und wird dies auch weiterhin tun.“

Die Vertretung der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen erklärte erneut: „Seit Beginn der Krise im Jemen hat die Islamische Republik Iran ein sofortiges Ende der Aggression, die Ausrufung eines Waffenstillstands, die Aufnahme von Gesprächen zwischen den jemenitischen Parteien und eine friedliche Lösung dieser Krise ohne ausländische Einmischung gefordert.“

Irans Vertretung betonte: „Die Zukunft Jemens muss allein vom Volk dieses Landes bestimmt werden, und dauerhafter Frieden ist nur durch Diplomatie, Respekt vor der nationalen Souveränität und Einhaltung des Völkerrechts möglich, nicht durch militärische Interventionen oder falsche Anschuldigungen.“