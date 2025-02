Autounfall in München fordert 15 Verletzte

Die Münchner Polizei kündigt in einer Mitteilung in den sozialen Medien einen großen Polizeieinsatz an.

In einer weiteren Nachricht gab die Stadtpolizei bekannt, dass der Fahrer des Wagens, der in die Menge gefahren war, festgenommen worden sei und keine Gefahr für die Öffentlichkeit darstelle.

Die Münchner Polizei forderte zudem Zeugen des Vorfalls auf, ihre Bereitschaft zu bekunden, mit der Polizei zu kooperieren und bei den Ermittlungen mitzuhelfen.

Dies geschah am Vorabend der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Münchner Konferenz findet vom 14. bis 16. Februar statt.