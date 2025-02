Pezeshkian: Diejenigen, die mehr als 50.000 unschuldige Menschen in Gaza zum Märtyrer machen, sprechen von Menschenrechten

Massoud Pezeshkian sagte in einer Versammlung verschiedener Schichten des Volkes von Buschehr, dass die Feinde des Iran seit den ersten Tagen des Sieges der Revolution Verschwörungen, Kriege und Putsche gegen das Land verfolgen.

Er sagte: Diejenigen, die Menschenrechte, Frieden und Ruhe fordern, ermorden selbst, sie haben 18.000 Menschen in unserem Land ermordet, und sie beschuldigen uns fälschlicherweise, Terroristen zu sein.

'Der US-Präsident hat uns Terroristen genannt und behauptet, dass wir die Ordnung in der Region gestört haben, sie haben unsere Jugend, Wissenschaftler, Beamte, den Präsidenten und die Leiter des Freitagsgebets ermordet, und dann nennen sie uns Terroristen.', fügte er hinzu.

An die Amerikaner gewandt sagte Pezeschkian: Was tut ihr in dieser Region, damit wir eure Sicherheit stören? Sie sind in unsere Region gekommen, Sie ermorden und vernichten Menschen, Sie sprechen von Sicherheit, und Sie nennen uns Terroristen?

'Das Martyrium ist süßer als Honig für unsere Manager und Führer und für die Männer Gottes, man kann den Iran und die Iraner nicht erschrecken, die Iraner werden angesichts keiner Bedrohung aufgeben und sich nicht ergeben.', so er.