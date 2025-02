Iran und Turkmenistan lehnen Zwangsumsiedlung von Gaza-Bewohnern ab

In einer Pressekonferenz mit Raschid Meredow verwies der iranische Außenminister auf die umfangreichen Verhandlungen zwischen den Delegationen der beiden Länder über verschiedene Themen.

Auf einer Pressekonferenz in Teheran sagte Außenminister Seyyed Abbas Araghchi: Gestern und heute wurden umfangreiche Verhandlungen über verschiedene Themen geführt, einschließlich der Wirtschaft, und heute hatten wir ein erfolgreiches Treffen.

Mit Blick auf die heutigen politischen Konsultationen sagte er: Die beiden Länder haben sehr tiefe Beziehungen und wir haben langjährige kulturelle und zivilisatorische Gemeinsamkeiten mit der Welt.

Araghchi wies darauf hin, dass er auch mit seinem turkmenischen Amtskollegen über die Palästinafrage gesprochen habe, und fügte hinzu: Unsere Positionen sind die gleichen in der Unterstützung des palästinensischen Volkes und in der Ablehnung der Pläne, die für die Zwangsvertreibung der Menschen in Gaza vorgelegt wurden.

Laut Araghchi verstoßen diese Pläne gegen internationale Prinzipien und gegen die Menschlichkeit und die Ziele der Menschheit.