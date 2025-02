Übung Aman-25 endet in Pakistan mit Beteiligung des Zerstörers Jamaran

Die neunte Serie multinationaler Marineübungen, bekannt als AMAN-25, die 2007 auf Initiative der pakistanischen Marine begann, wurde letzten Freitag in der Hafenstadt Karachi mit der Teilnahme von 60 Ländern eröffnet, darunter auch eine hochrangige iranische Militärdelegation unter Leitung von Konteradmiral Shahram Irani, dem Befehlshaber der iranischen Marine.

Am Rande dieser Übung fand zwei Tage lang die Amman International Dialogue Conference statt.

Mehrere Länder, darunter der Iran, beteiligten sich operativ an der internationalen Übung Aman-25, indem sie Schiffe, Zerstörer und Kriegsflotten entsandten. Die Abschlusszeremonie der Übung fand heute im Rahmen einer gemeinsamen Übung in pakistanischen Hoheitsgewässern statt. An der Übung nahm neben weiteren Schiffen der beteiligten Länder auch der Zerstörer „Jamaran“ teil.