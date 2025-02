Die Entwicklung der Beziehungen zu den lateinamerikanischen Ländern ist eine der außenpolitischen Prioritäten des Iran

In einem Telefonat mit dem kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro am Dienstagabend fügte Masoud Pezeshkian hinzu: „Die Islamische Republik Iran ist bereit, die Beziehungen zu Kolumbien auszubauen und begrüßt die Bereitstellung von Plattformen für die Zusammenarbeit in verschiedenen regionalen und internationalen Bereichen zwischen den beiden Ländern.“

„Unter den gegenwärtigen, höchst sensiblen Umständen, in denen Entscheidungen, die in den Vereinigten Staaten getroffen werden, die ganze Welt vor zahlreiche Probleme stellen können, sind Konvergenz, Konsens und die Entwicklung von Interaktionen zwischen den unabhängigen Ländern der Welt von entscheidender Bedeutung“, bemerkte er.

Er hielt die mutige Haltung der kolumbianischen Regierung und des kolumbianischen Volkes bei der Unterstützung der unterdrückten Bevölkerung des Gazastreifens und der Verurteilung der Politik der Zwangsvertreibung und des Völkermords in dieser Region für würdigend.

In diesem Telefonat bekundete der kolumbianische Präsident auch das Interesse seines Landes an einem Ausbau der Beziehungen mit der Islamischen Republik Iran und erklärte: „Die sensiblen Bedingungen, mit denen die Welt heute konfrontiert ist, haben die Notwendigkeit von Synergien und engeren Beziehungen zwischen uns verdoppelt.“