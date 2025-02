Das zionistische Regime errichtet 9 Militärbasen auf syrischem Boden

Dem Bericht zufolge ist die Präsenz des zionistischen Regimes in Syrien nicht mehr vorübergehend, und derzeit werden neun Militärstützpunkte in der Sicherheitszone gebaut.

Der Armeefunk des zionistischen Regimes berichtete weiter, dass Israel plane, bis 2025 in Syrien zu bleiben, und dass derzeit drei Militärbrigaden in der Region operieren.

In den vergangenen Tagen und Wochen, nach dem Sturz des Regimes von Baschar al-Assad, hat die Armee des zionistischen Regimes verschiedene Ziele in verschiedenen Teilen Syriens bombardiert, insbesondere die Stadt Damaskus und ihre Vororte.

Gleichzeitig mit diesen Luftangriffen haben die zionistischen Kräfte die Entwicklungen in Syrien ausgenutzt, um in Gebiete im Süden des Landes darunter in die Stadt Quneitra einzudringen.