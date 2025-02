Deutschland am Wendepunkt: Rezession und US-Handelsaggression bedrohen die Wirtschaft

Von Hussein Pabarja - Angesichts der bevorstehenden Rezession und der Wiederbelebung des US-Protektionismus unter der Ägide des ehemaligen Präsidenten Donald Trump geraten Deutschland und die Europäische Union (EU) in eine wirtschaftliche und politische Zerreißprobe.

Als bedeutendste Volkswirtschaft der Europäischen Union erstrecken sich Deutschlands Schwierigkeiten weit über seine eigenen Grenzen hinaus. Ein ökonomischer Rückgang in Deutschland könnte den gesamten Block erschüttern, die Anfälligkeit der europäischen Abhängigkeiten enthüllen und die Grenzen der transatlantischen Partnerschaft verdeutlichen.



Eine makellose Sturmfront: Der wirtschaftliche Niedergang Deutschlands



Seit Jahren deutet sich bereits der wirtschaftliche Abwärtstrend Deutschlands an. Trotz der knappen Vermeidung einer offiziellen Rezession im Jahr 2023 nehmen die Herausforderungen zu. Die Industrieproduktion verzeichnete 2023 einen Rückgang von 6,4 %, wobei insbesondere energieintensive Sektoren wie die Chemie- und Metallindustrie unter den erheblichen Energiekosten litten. Die Inflation verharrte Ende 2023 auf einem hohen Niveau von 6,1 %, was die Kaufkraft der Haushalte signifikant reduzierte und somit die Binnennachfrage weiter beeinträchtigte.



Insbesondere das verarbeitende Gewerbe, welches annähernd 20 % des deutschen

Bruttoinlandsprodukts ausmacht, wurde stark beeinträchtigt. Die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie wurde erheblich beeinträchtigt durch Störungen in den Lieferketten aufgrund der COVID-19-Pandemie und durch schwankende Energiepreise, die durch den Ukraine-Konflikt verschärft wurden. Parallel dazu hat sich das Wachstum des Exports erheblich verlangsamt: Während die deutschen Exporte im Jahr 2022 um 8,2 % zulegten, betrug der Anstieg 2023 nur noch 1,5 %.



Die ausländischen Direktinvestitionen (FDI) in Deutschland haben ebenfalls signifikant abgenommen, was einen Rückgang von 11,6 % im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr ausmacht. Die Unsicherheit hinsichtlich der ökonomischen Entwicklung sowie der geopolitischen Risiken beeinträchtigt das Vertrauen internationaler Investoren.



US-Protektionismus: Eine wiederkehrende Gefährdung



Die Wiedereinführung von protektionistischen Maßnahmen in den Vereinigten Staaten unter dem Einfluss von Trump intensiviert die ökonomischen Schwierigkeiten Deutschlands zusätzlich. Die Implementierung des „Foreign Revenue Service“ zur Durchsetzung von Handelsbeschränkungen deutet auf eine erneute Aktivierung von Strafzöllen hin, die bereits während Trumps erster Amtszeit beträchtliche Schäden verursachten. Von 2018 bis 2020 wurden Stahlimporte in den USA mit 25 % und Aluminium mit 10 % Zöllen belegt, was für die Europäische Union jährliche Verluste von geschätzten 6,4 Milliarden Euro (6,9 Milliarden US-Dollar) zur Folge hatte. Deutschland war besonders betroffen: Die Exporte von Stahl aus Deutschland in die Vereinigten Staaten gingen in dieser Periode um 37 % zurück.



Die „America First“-Rhetorik von Trump löst erneut Besorgnis bezüglich Zöllen auf europäische Autos aus, die ein wichtiges Exportgut Deutschlands darstellen. Im Jahr 2022 exportierte Deutschland Fahrzeuge im Wert von 18,4 Milliarden US-Dollar in die Vereinigten Staaten, was nahezu 30 % der gesamten deutschen Autoexporte ausmachte. Falls eine 25-prozentige Einfuhrsteuer auf deutsche Autos installiert würde – eine Drohung, die Trump bereits in seiner ersten Amtszeit äußerte –, könnte dies laut Branchenprognosen die deutsche Automobilindustrie jährlich 5 Milliarden Euro (5,4 Milliarden US-Dollar) kosten und bis zu 50.000 Arbeitsplätze bedrohen.



Kollateralschäden: Die zerbrechliche Kohäsion der Europäischen Union



Die ökonomische Schwäche Deutschlands hat Konsequenzen für die Europäische Union. Die Position Deutschlands als wirtschaftlicher Motor des Kontinents hat unmittelbare Konsequenzen für die Stabilität der Union. Im Jahr 2023 trug Deutschland 25 % zum BIP der EU bei und fungierte als entscheidender Handelspartner für zahlreiche Mitgliedstaaten, darunter Frankreich, Italien und Polen.

Ein Konjunkturrückgang in Deutschland würde die Handelsströme und Investitionsmuster innerhalb der Europäischen Union erheblich stören, insbesondere in Staaten, die wirtschaftlich eng mit Deutschland verbunden sind.

Im Jahr 2023 exportierte Polen Güter im Wert von 68,1 Milliarden Euro (73,6 Milliarden US-Dollar) nach Deutschland, was auf einen signifikanten Rückgang in Deutschland hindeutet, der die polnische Wirtschaft erheblich belasten könnte. Gleiches trifft auf Italien zu, dessen Ausfuhren von Industriemaschinen nach Deutschland im Jahr 2023 einen Gesamtnennwert von 22,3 Milliarden Euro (entspricht 24 Milliarden US-Dollar) erreichten.



Auch die europäische Gemeinschaftswährung, der Euro, könnte in Bedrängnis geraten. Die zunehmenden wirtschaftlichen Unsicherheiten könnten eine Abwertung der Währung zur Folge haben, was die Inflation in der gesamten Europäischen Union weiter anheizen könnte.



Ein Appell für eine strategische Neuausrichtung



Die Dringlichkeit einer strategischen Neuausrichtung wird durch die Herausforderungen für Deutschland und die Europäische Union deutlich gemacht. Europa hat über Jahrzehnte hinweg erheblich auf die transatlantische Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten vertraut, wobei das bilaterale Handelsvolumen im Jahr 2022 insgesamt 1,2 Billionen US-Dollar betrug. Die protektionistische Politik von Trump verdeutlicht die Gefahren dieser Abhängigkeit eindrücklich.

Um diesen Gefahren entgegenzuwirken, ist es unerlässlich, dass die Europäische Union ihre Handelsbeziehungen diversifiziert. Die Erweiterung wirtschaftlicher Kooperationen mit aufstrebenden Märkten wie Indien, den ASEAN-Ländern und Afrika ist von grundlegender Bedeutung. Im Jahr 2022 betrug das Handelsvolumen zwischen der EU und ASEAN bereits 268,9 Milliarden Euro (290,6 Milliarden US-Dollar) – mit beträchtlichen Wachstumsperspektiven.



Gleichzeitig ist es erforderlich, dass Europa in die Stärkung seiner eigenen wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit investiert. Um die Zukunftsfähigkeit der EU zu gewährleisten, sind strukturelle Reformen in den Sektoren Innovation, ökologischer Technologien und digitaler Transformation von entscheidender Bedeutung. Der europäische Green Deal, der in den kommenden zehn Jahren mit einer Billion Euro finanziert werden soll, stellt einen bedeutenden Fortschritt dar – es ist jedoch erforderlich, dass er entschlossen und effizient realisiert wird.



Die Weichenstellung für die Zukunft Europas



Die Auswirkungen einer Nichthandlung könnten erheblich sein. Die globale Position der EU würde durch eine andauernde Wirtschaftskrise in Deutschland geschwächt und bestehende Spannungen zwischen den Mitgliedstaaten würden intensiviert werden. Des Weiteren würde eine geschwächte Europäische Union beträchtliche Herausforderungen bei der Konkurrenz mit aufstrebenden Wirtschaftsmächten wie China erleben, dessen Belt-and-Road-Initiative bereits signifikante wirtschaftliche Verknüpfungen in Afrika und Asien etabliert hat.



Die gegenwärtige Krise stellt zugleich eine Gelegenheit dar: Europa hat die Möglichkeit, seine Position auf der weltweiten Bühne neu zu bestimmen. Durch die Stärkung der wirtschaftlichen Autonomie und die Förderung des Zusammenhalts zwischen den Mitgliedstaaten kann die Europäische Union als widerstandsfähiger und unabhängiger Akteur auftreten.



Die ökonomische Anfälligkeit Deutschlands sowie die erneute Belebung des US-Protektionismus verdeutlichen eines: Europa ist gezwungen, sich anzupassen. Dies impliziert für Deutschland, seine industrielle Grundlage zu sichern und neue Absatzmärkte zu eröffnen. Es ist für die Europäische Union von entscheidender Bedeutung, die Förderung von Innovationen voranzutreiben und die Abhängigkeit vom transatlantischen Handel zu reduzieren.



Die heutigen Entscheidungen werden bestimmen, ob Europa seine globale Führungsposition verteidigen kann oder in eine Periode ökonomischer Stagnation gerät. Europa kann lediglich durch resolute Reformen und eine strategische Neuausrichtung einen nachhaltigen und autonomen Pfad in die Zukunft beschreiten.



