Pezeshkian: Der heroische Auftritt des Volkes am 22. Bahman stärkte die Schritte der Diener der Nation

In seiner Botschaft sprach Masoud Pezeshkian dem geduldigen und aufmerksamen Volk des islamischen Landes seinen Dank für dessen begeisterte und heldenhafte Beteiligung an den nationalen Feierlichkeiten zum 46. Jahrestag des Triumphs der Islamischen Revolution aus.

Er betonte die Bedeutung der erneuten Demonstration der Volksbasis für die Revolution und die Islamische Republik, welche Licht in die Herzen gebracht und die Schritte der Diener der Nation mit neuer Energie und Dynamik erfüllt habe. „Er erklärte, dass der Winter erneut die Farben des Frühlings annahm und große Hoffnungen aufkeimten.“

In der Mitteilung wird weiter betont: „Die Regierung der nationalen Einheit betont heute die bewusste Präsenz der Bevölkerung in den politischen und gesellschaftlichen Sphären des Landes und orientiert sich an den hohen Idealen des verehrten Gründers der Revolution sowie an den weisen Richtlinien des Obersten Führers.“ Ungeachtet sämtlicher Widrigkeiten und Barrieren zeigt sie sich fest entschlossen, dem noblen und selbstlosen iranischen Volk auf bestmögliche Weise zu dienen.

Unter der Annahme der Unterstützung und Einbindung sämtlicher Bürger und gesellschaftlicher Gruppierungen streben wir danach, effektive Maßnahmen zur Förderung der Landesentwicklung, des Fortschritts sowie zur Verbesserung des Wohlstands und der Lebensqualität der Bevölkerung zu ergreifen.