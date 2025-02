Die Vorsitzenden der Generalstäbe der Streitkräfte Irans und des Sultanats Oman trafen sich

Admiral Abdullah bin Khamis Al-Raisi, Vorsitzender des Generalstabs der Streitkräfte des Sultanats Oman, traf sich heute Morgen mit Generalmajor Mohammad Bagheri, dem Vorsitzenden des Generalstabs der Streitkräfte Irans, im Hauptquartier des iranischen Generalstabs.

Das Treffen fand im Rahmen der Entwicklung der verteidigungspolitischen und militärischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern in der Region statt.

Admiral Al-Raisi, der auf Einladung von Generalmajor Bagheri am Dienstagnachmittag in Teheran eingetroffen war, wird in den kommenden Tagen auch eine Ausstellung der militärischen Fähigkeiten Irans besuchen und sich mit den Kommandeuren der iranischen Streitkräfte treffen.