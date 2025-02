Dugin brachte diese Ansicht am Montagabend in einem Gespräch mit einem Reporter von IRNA anlässlich der Feierlichkeiten zum Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution und des Nationalfeiertags der Islamischen Republik Iran in Russland zum Ausdruck.

Er hob hervor, dass der Iran nach der Islamischen Revolution und unter der Anregung von Ayatollah al-Uzma Khomeini durch die Wiederbelebung seiner traditionellen Werte bemerkenswerte und außergewöhnliche Fortschritte in neuen Sphären gemacht habe.

Der russische Philosoph betonte, dass der Iran in den letzten vierzig Jahren trotz weitreichender Sanktionen und des Widerstands seiner Widersacher – sowohl aus westlichen Ländern als auch während der Zeit der ehemaligen Sowjetunion – standhaft geblieben sei und konsequent seinen Weg der Entwicklung verfolge.

Dugin verkündete: „Aus dieser Sichtweise stellt der Iran ein beispielhaftes Modell für andere Nationen dar, wenn es um die Bewahrung von Werten, Spiritualität und Glauben geht.“ Aus diesem Grund spreche ich dem iranischen Volk meine Glückwünsche aus.“

Er betonte zudem, dass der Iran auf eine bedeutende Zivilisation zurückblicken könne, die über diverse Zeiträume hinweg ihren eigenen Diskurs weitergeführt habe. In Bezug auf dieses Thema stellt der Iran ein Vorbild für andere Nationen dar, indem er zeigt, wie man seine Identität und seinen Glauben bewahren kann, sich nicht der Unterdrückung beugt und gleichzeitig durch Dialog und Interaktion mit anderen Staaten für Gerechtigkeit in der Welt eintreten kann.