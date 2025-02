Iran unterstützt die Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen den Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres, um gegenseitigen Nutzen zu gewährleisten

„Die Islamische Republik Iran möchte in der Region und allen Teilen der Welt Frieden und Freundschaft etablieren und begrüßt in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit Turkmenistan und anderen Ländern. Iran und Turkmenistan haben eine lange gemeinsame Kulturgeschichte und die Islamische Republik möchte die kulturelle Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern ausbauen“, betonte Masoud Pezeshkian in einem Telefongespräch mit dem nationalen Führer Turkmenistans.

„Der Iran unterstützt eine Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen den Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres, um einen gegenseitigen Nutzen sicherzustellen und die Umwelt der Region zu schützen“, bemerkte er.

Gurbanguly Berdimuhamedow lud den Präsidenten der Islamischen Republik Iran zur Teilnahme an der Konferenz „Frieden und Vertrauen“ in Turkmenistan ein und rief dazu auf, die beiden Länder zu einer Zusammenarbeit zu bewegen, um Frieden und Freundschaft in der Region und der Welt auszubauen und zu vertiefen.

„Die regelmäßige und kontinuierliche Bildung einer gemeinsamen Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern wird eine wirksame Rolle bei der Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit spielen. Turkmenistan möchte die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern ausbauen“, sagte er.

Unter Hinweis auf die gemeinsame Kulturgeschichte beider Länder forderte er eine umfassendere kulturelle und künstlerische Zusammenarbeit zwischen den beiden Nationen Iran und Turkmenistan.